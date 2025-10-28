Pesista Crismery recibe la plata tras positivo de Sarría en JJCC El Salvador

La pesista Crismery Santana recibió este martes la medalla de plata correspondiente a la modalidad del envión de las competencias de pesas de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en San Salvador en el 2023.

La presea fue entregada por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), durante una breve ceremonia celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

“Me siento feliz y sorprendida. Ese año fue muy sentida para mí, porque tenía molestias en mi pierna derecha, lloré mucho porque no era el resultado que esperaba, pero el juego limpio me permite ahora recibir mi medalla”, comentó Santana. “Ahora me siento bien, adaptada al peso y con ganas de dar lo mejor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”.

Mientras, el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, consideró que el cambio de medalla es un reconocimiento para la atleta Crismery.

“Es un premio al trabajo, al esfuerzo y la dedicación. Se hace justicia al juego limpio”, destacó Bautista, quien resaltó el empeño de Centro Caribe Sports, entidad gestora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En el acto de intercambio de la medalla también estuvo William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Pesas.

La variación de las medallas se produce en la modalidad del envión, donde la cubana Marifélix Sarria le fue retirada la presea dorada tras fallar el control de dopaje en la prueba de la categoría más de 87 kilos.

Sarria había ganado el oro con 152 kilos. Ese metal dorado pasó a la venezolana Naryury Pérez, quien ocupó el segundo peldaño en la especialidad con 149 kilos, y la plata pasó a la quisqueyana Crimery Santana, quien levantó 152 kilos, marca válida originalmente para el premio de metal de bronce.

Santana, quien había ganado sendas medallas de oro en Barranquilla, obtuvo la plata en el arranque de la categoría más de 87 kilos, al completar una alzada de 116 kilogramos, superada por la venezolana Naryury Pérez, quien tuvo 117 kilos. El bronce fue para Yaniuska Espinosa, de Venezuela, con 113 kilogramos.

Tras el positivo de Sarría, la Comisión Médica de Deportes de Centro Caribe informó que la atleta presentó violaciones a las normas antidopaje del organismo deportivo regional, tras analizar los resultados de la muestra de orina tomada el 27 de junio del 2023.

Los resultados de la prueba de la halterófila cubana indicaron uso de esteroides anabolizantes boldenona, una sustancia prohibida por la comisión médica deportiva.

La cubana levantó 152 kilos en su tercer intento durante la competencia. Además, quedó cuarta en la modalidad de arrancada.

De 640 muestras recolectadas solo tres resultaron positivas, arrojando el porcentaje de dopaje más bajo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Junto a la cubana, dieron positivo a los controles antidopaje del organismo deportivo Giorgio Gómez, de Colombia, y Bryan Marrero, de Puerto Rico.