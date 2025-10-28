Anuncian plan de seguridad para el Centro Olímpico

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció este martes un plan de seguridad para el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la finalidad de mejorar la experiencia de los usuarios cotidianos y de los visitantes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Cruz hizo el anuncio durante un acto realizado en la parte frontal del Ministerio de Deportes, en compañía de José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; y el coronel Omar Tapia Rivas, director de Seguridad de Miderec.

El ministro Cruz presentó una brigada compuesta por 12 agentes, que patrullarán en modernas motocicletas por las calles internas del principal pulmón deportivo del país, con el objetivo de salvaguardar las instalaciones.

“Se trata de 12 motores nuevos que utilizaremos de manera gradual en función de las necesidades”, manifestó.

El Plan de Seguridad del Centro Olímpico incluye el cambio de todas las verjas perimetrales, en un trabajo coordinado con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED); la instalación de 89 luminarias, a cargo de Miderec; y el personal motorizado destinado al cuidado de los usuarios y las instalaciones deportivas.

Cruz aclaró que muy pronto se anunciarán sendos planes de seguridad para los otros dos grandes clústeres deportivos del país: el Parque del Este, en Santo Domingo Este, y La Barranquita, en Santiago.

Al hacer uso de la palabra, Monegro elogió la iniciativa de Miderec de reforzar la seguridad en lo que definió como “un parque urbano-deportivo de gran utilidad para las personas del Gran Santo Domingo que acuden simplemente para recrearse.”

“Nos alegra mucho que el ministro Kelvin Cruz anuncie estas medidas, porque un plan como este no se limita únicamente a la seguridad”, agregó.

Este plan de seguridad viene a complementar el remozamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el cual sobrepasa los 50 años de existencia y será el clúster principal de Santo Domingo 2026.

Este centro deportivo fue una idea del padre del olimpismo dominicano, el ingeniero Juan Ulises García Saleta (Wiche), quien convenció al entonces presidente Joaquín Balaguer de la entrega de los terrenos y la posterior construcción de las instalaciones deportivas, tras una valiente lucha en la década de 1970.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizarán en el país del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con la participación de 37 países y más de 6,000 atletas.

En la actividad estuvieron presentes, además, el viceministro Administrativo de Miderec, Franklin De la Mota; y el coronel Omar Tapia Rivas, encargado de Seguridad, entre otras autoridades.