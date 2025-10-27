COD y Comité Olímpico Español suscriben acuerdo de cooperación e intercambio deportivo

El Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Comité Olímpico Español suscribieron un acuerdo de cooperación e intercambio deportivo por medio del cual, ambas partes pondrán en marcha una serie de iniciativas en conjunto para desarrollar el deporte entre las naciones.

La información la dio a conocer el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, y quien señaló que las dos partes organizarán un programa de intercambios sobre las bases lo más amplia y diversificadas posible, de acuerdo con las federaciones y asociaciones deportivas vinculadas.

El pacto fue suscrito por el ingeniero Bautista, titular del COD, y Alejandro Blanco Bravo, presidente del Comité Olímpico Español.

“Esta es una iniciativa que de seguro será de gran beneficio para el movimiento deportivo nacional”, aseguró el ingeniero Bautista.

Los dos comité olímpicos se comprometieron a realizar trámites comunes ante el Comité Olímpico Internacional, especialmente en el marco de la Solidaridad Olímpica, con el objetivo de obtener una financiación del programa de intercambios.

Los programas acordados abarcarán particularmente aspectos como: Intercambio de entrenadores, médicos deportivos, investigadores, expertos, así como cuadros dirigenciales y técnicos.

También incluye reciprocidad de experiencias en el campo de la metodología, las técnicas de entrenamiento, de los ciclos sobre la preparación olímpica y el alto nivel, al igual que de información, experiencia en medicina del deporte y la lucha contra el dopaje.

La sociedad entre ambos comités olímpicos también incluye asesoramiento sobre la gestión del uso de herramientas tecnológicas, plataformas y uso de la Inteligencia Artificial (IA) de que dispongan las partes, así como intercambios en el ámbito de los valores olímpicos y la buena gobernanza, por medio de sus respectivas academias olímpicas.

La iniciativa incluye además, entre otros aspectos, poner en marcha un programa de formación de cuatros de dirigentes, técnicos y de organizadores de las carreras determinadas y sus eventuales cambios.