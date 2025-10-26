COD destaca el legado de Wiche García Saleta en el centenario de su nacimiento

Al conmemorarse los 100 años de su nacimiento, el Comité Olímpico Dominicano (COD) destacó el legado de Juan Ulises García Saleta (Wiche) como uno de los principales impulsores del olimpismo y el desarrollo deportivo del país.

El comité ejecutivo del COD recordó que Juan Ulises García Saleta fue presidente del organismo y gestor de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974, el evento que marcó un antes y un después en la historia deportiva del país.

El presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, expresó que el centenario de García Saleta “es una fecha de profundo significado para el movimiento olímpico dominicano, pues recuerda al hombre que soñó con un país que encontrara en el deporte una vía de progreso y unidad nacional”.

El alto dirigente deportivo lamentó que el país se encontrara afectado por la situación climatológica, lo que, según señaló, impidió la realización de actividades culturales, educativas y deportivas para honrar la memoria de Juan Ulises García Saleta como un acto de reconocimiento a los 100 años de su nacimiento.

Recordó que García Saleta, nacido el 25 de octubre de 1925, fue un dirigente visionario y el principal responsable de que la República Dominicana obtuviera la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, así como de la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el mayor complejo deportivo del país.

Agregó que Wiche, quien falleció en el 2004, dejó un legado de compromiso, honestidad y entrega al deporte nacional.

“Recordamos no solo a un dirigente, sino a un hombre que dedicó su vida a servir al deporte y a la juventud dominicana. Wiche es sin duda el padre del olimpismo dominicano”, agregó Bautista, quien invitó a las autoridades deportivas, familiares, presidentes de las federaciones deportivas, clubes e instituciones a recordar y honran al fenecido dirigente deportivo.