Motocross del bueno el próximo domingo en Monte Plata

El escenario está preparado para la celebración el próximo domingo de la quinta carrera puntuable del Campeonato Internacional de Motocross que tiene como escenario la pista Conejo MX Park, ubicada en El Rodeo, entre la carretera Sabana Grande de Boyá-Monte Plata.

El anuncio lo hizo Fautino “Niño” Ferreyra, de la organización del evento, quien resaltó que la competición reunirá a parte de los mejores exponentes del motocross, tanto de República Dominicana como del extranjero.

“Confiamos en que las condiciones atmosféricas que afectan al país en estos momentos no se conviertan en un obstáculo y que las lluvias cesen sin daños más allá de lo previsible para que República Dominicana retorne a la normalidad de lo más pronto posible”, planteó Ferreyra, quien expuso que una parte de los pilotos extranjeros llegaron ayer (jueves) y que el resto arribará este viernes “a nuestra nación”.

Agregó que el evento se mantiene para la fecha programada y resaltó que la rivalidad entre Sebastian Balbuena, quien viene desde Estados Unidos, y el dominicano Franklin Nogueras, volverá a ponerse de manifiesto el próximo domingo.

Recordó que Nogueras es el vigente campeón latino y quien encabezará, junto a Balbuena, el pelotón de pilotos que se registraron para la carrera del próximo domingo. Además de Nogueras y Balbuena, quienes tienen un pleito casado para el domingo, entre las principales atracciones a Daniel Lantigua, Arturo Rodríguez, Jeffrey Taveras, Jowen Castillo, Luis Alvarado, Luis Martínez y Joshua Holsteison.