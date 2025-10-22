La octava edición del Maratón Santo Domingo marca un hito

Con una participación histórica de más de cuatro mil cien corredores nacionales y extranjeros, el Maratón de Santo Domingo rompió récord en su octava edición.

Este número de atletas de más de 40 nacionalidades – República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia, España, Japón, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Francia, Rusia, China, Haití, Cuba, Venezuela, Italia, entre otros- supera ampliamente lo alcanzado en ediciones anteriores, consolidándose esta competición oficial de la ciudad como referente deportivo dominicano a nivel internacional.

La salida oficial fue marcada por Modesto Reyes, presidente de Santo Domingo Corre, junto a Yolanda De La Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en compañía de Samuel Núñez, Marlenny Peña y Karla Martín, ejecutivos de Santo Domingo Corre, y el coronel Puro de La Cruz, director de seguridad del Maratón.

Modesto Reyes manifestó que “convertir la ciudad de Santo Domingo en epicentro nacional e internacional del running es un gran logro que nos llena de orgullo y emoción, ya que este récord nos posiciona como un destino global y atractivo para los amantes de este deporte, creándoles experiencias completas desde la organización, la seguridad y el recorrido por una ruta emblemática”.

Los corredores compitieron con una ruta certificada por la Association of International Marathons (AIMS) y la International Association of Athletics Federations (IAFFS Athletics), a través de los lugares históricos y turísticos más emblemáticos de la ciudad, donde cientos de espectadores animaban a cada participante llenando de emoción cada kilómetro del recorrido. Parte de los fondos recaudados, fueron entregados a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci).

Ganadores por categoría y distancia.

En la distancia de los 42K, la competencia estuvo reñida destacándose el esfuerzo y dedicación de los atletas que lograron posicionarse en los primeros puestos. Las ganadoras de la categoría femenina fueron Joenly Carina Gutiérrez, Micheal Izzo Gioiosa y Julissa Ivonne Márquez Arévalo, en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente; mientras que en masculino se alzaron con la victoria Amauri Rodríguez, Alberto Bautista y Juan Danilo Rojas, en primer, segundo y tercer lugar. Para la distancia de medio maratón, 21K, en masculino ganaron Jilberto Santana Manzano, Wide Mayer Mercier y Andrews Montilla; y en femenino, Soranyi Rodríguez, Viageisy Jiménez Lorenzo y Anayelis Ramírez.

El evento brindó la oportunidad a la comunidad de corredores de competir en diferentes pruebas adaptadas a distintos niveles y preferencias. En la categoría 10K masculino, los primeros tres lugares fueron alcanzados por José Ramón Gratero Victoriano, Frank Julio Medina y Javier Antonio Almonte Espinal. En femenino, Nailea López Moreta, Rudelina Perez Volquez y Jacqueline Lora De Germosen. El renglón 5K fueron logrados en masculino y femenino, por Yensel Leonardo Mercedes Reyes, Francia Peña y Paul Flavio Del Rosario Francisco; así como, Ydelisa Yolis Juan, Yafreído Adelino y Yanny Leidy Kelly Jones.

Instituciones y empresas diversas formaron parte de esta gran competencia, entre ellas CDN Deportes, Generade, Cool Heaven, Banco Promerica, Centrum, OFIT, Catalonia Santo domingo, Hatuey, Ágora Mall, Quaker, Molino del Sol, Racephoto, Marathon Tour, Nocciola, Ontol Gel, Serviport, Renovart Platinum, Helados Dude, Grupo Blandino, CPS Courier, RedBull, Recovery Sport Lab, Usign, Max Sport, Sportstape. Asimismo con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Policía de Turismo (Politur), Policía Nacional, Policía Municipal, Armada de la República Dominicana, Ministerio de Defensa (CIUTRAN), Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (COMIPOL), Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), instituciones responsables de salvaguardar la seguridad de los participantes y el público asistente.