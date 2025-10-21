El Torneo de Ajedrez El Conde Peatonal se hará el seis de diciembre

La Fundación Pro Ajedrez y Cultura (FUNDAC) anuncia la realización del Décimo Cuarto Torneo de Ajedrez Conde Peatonal a celebrarse el sábado 6 de diciembre del presente año 2025, a las 9 de la mañana en la calle El Conde de la Ciudad Colonial.

El presidente de la Fundación Pro Ajedrez y Cultura (FUNDAC), Sr. Aquiles Rodríguez y coordinador del Comité Organizador de esta actividad deportiva y cultural, precisó que el evento en su décimo cuarta edición continúa con el compromiso de incentivar y promover la práctica del ajedrez en los jóvenes, especialmente en la etapa inicial escolar, por lo amplios beneficios que se obtienen al desarrollarle habilidades cognitivas como la concentración y el autocontrol, desarrollo del razonamiento lógico-matemático, fomentar la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad.

Como ya es tradición, centenares de niños y jóvenes de escuelas, colegios y clubes de ajedrez se darán cita en la calle El Conde para participar en este torneo de ajedrez. Además, también tendrán participación en las categorías de adultos y máster. El torneo se jugará en las categorías infantil y juvenil en la siguiente clasificación: sub-12 años, sub-14 años, sub-18 años respectivamente y en la categoría superior los adultos y master.

Como todos los años habrá premios y trofeos, para los primeros lugares en las categorías citadas, y premios especiales al mejor femenino de 8 a 12 años, de 12 a 14 y de 16-18 años, así como a la mejor femenina de menor edad y al mejor masculino de menor edad.

Este es un torneo de inscripción totalmente gratuita y los interesados en participar pueden hacerlo en el correo electrónico: ajedrezcondepeatonal@gmail.com, o en la Federación Dominicana de Ajedrez, entidad que desde el año 2010 avala y apoya este torneo. El cierre de la inscripción es el 04 de diciembre del 2025.

En el espacio cultural de esta actividad, los participantes, la familia, al igual que los visitantes, podrán apreciar una gran muestra de la artesanía dominicana y la muestra pictórica de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Cultura.

“FUNDAC” agradece el apoyo a este evento de importantes instituciones del país que cada año patrocinan el evento. Como cada año, el evento contará con la supervisión de la Federación Dominicana de Ajedrez.