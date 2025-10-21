Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Master of the Ocean 2025 corona a sus campeones

Los atletas se enfrentaron a las cambiantes condiciones del Atlántico demostrando su destreza en Surf, SUP, Wingfoil, Kitesurf y Windsurf en las categorías por Equipos, Overall y Junior.

Francis González, de República Dominicana, participa en el surf del Master of the Ocean 2025.fuente externa

Listín DiarioCabarete

La 20ma. edición del Master of the Ocean, el campeonato único de deportes acuáticos en cinco disciplinas extremas —surf, windsurf, kite, SUP y wingfoil— celebrado en un escenario tropical, concluyó en Cabarete bajo cielos caribeños perfectos y con gran colorido.

Con sol radiante y olas glassy de hasta 6 pies, el día final ofreció las condiciones más hermosas de toda la competencia, el marco ideal para coronar a los campeones de 2025. El evento tuvo un aire de festival cultural con música, arte y gastronomía local, y reunió a cientos de surf fans, adultos y niños, atraídos a la capital del viento y las olas por su pasión compartida por el océano.

Campeones y podios 2025

Campeón Overall: Maxime L’Huillier (México)

2º lugar: JS Lena (Argentina) • 3º lugar: Samuel Pérez Hults (República Dominicana)

Equipos Campeones:

1° lugar: Kite Beach Center — Capitán Samuel Pérez-Hults; Alejandro Ciprián (Surf), Joselito del Rosario (Kite), Maarja Kivistik (SUP) y Makani Andrews (Wingfoil).

2º lugar: Dream Team — Capitán Francis González; Nicolás de la Cruz, Carlos Arnaun, Aline Adisaka y Maxime L’Huillier.

3º lugar: Elite Watersports — Capitán Elvis Pichardo; Adolfo Mena, Edwin Hiraldo, Daniel Liriano y Samuela Mulé.

Future Masters – Junior (Surf): 1º lugar: Luca Lamberti • 2º: Luis Alfredo Cruz • 3º: Bo Bougant.

Reconocimientos especiales:

Overall Female Master – Maarja Kivistik.

Overall Future Master – Jerónimo Abogado.

