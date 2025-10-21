Master of the Ocean 2025 corona a sus campeones

La 20ma. edición del Master of the Ocean, el campeonato único de deportes acuáticos en cinco disciplinas extremas —surf, windsurf, kite, SUP y wingfoil— celebrado en un escenario tropical, concluyó en Cabarete bajo cielos caribeños perfectos y con gran colorido.

Con sol radiante y olas glassy de hasta 6 pies, el día final ofreció las condiciones más hermosas de toda la competencia, el marco ideal para coronar a los campeones de 2025. El evento tuvo un aire de festival cultural con música, arte y gastronomía local, y reunió a cientos de surf fans, adultos y niños, atraídos a la capital del viento y las olas por su pasión compartida por el océano.

Campeones y podios 2025

Campeón Overall: Maxime L’Huillier (México)

2º lugar: JS Lena (Argentina) • 3º lugar: Samuel Pérez Hults (República Dominicana)

Equipos Campeones:

1° lugar: Kite Beach Center — Capitán Samuel Pérez-Hults; Alejandro Ciprián (Surf), Joselito del Rosario (Kite), Maarja Kivistik (SUP) y Makani Andrews (Wingfoil).

2º lugar: Dream Team — Capitán Francis González; Nicolás de la Cruz, Carlos Arnaun, Aline Adisaka y Maxime L’Huillier.

3º lugar: Elite Watersports — Capitán Elvis Pichardo; Adolfo Mena, Edwin Hiraldo, Daniel Liriano y Samuela Mulé.

Future Masters – Junior (Surf): 1º lugar: Luca Lamberti • 2º: Luis Alfredo Cruz • 3º: Bo Bougant.

Reconocimientos especiales:

Overall Female Master – Maarja Kivistik.

Overall Future Master – Jerónimo Abogado.