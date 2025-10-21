Cadetes de la Policía Nacional y FARD se imponen en competencia de tiro con pistola

La Academia 2 de Marzo para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González (AJFHG), de la Policía Nacional, y la Academia Aérea General Piloto Frank Andrés Feliz Miranda (AGBPFAFM), de la FARD, ganaron en tiro con pistola de los XXVIII Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas.

Los cadetes policiales se alzaron con la medalla de oro en la modalidad por equipo masculino de la competencia de tiro con pistola, la plata fue de los aéreos, y el bronce para la Academia Militar Batalla de las Carreras (AMBC), del Ejército de República Dominicana (ERD)-

Por equipo femenino de la competencia de tiro con pistola, la presea de oro la obtuvo la Academia de la FARD, la plata de la Academia del ERD, y bronce la Academia de la Policía.

En individual masculino ganó el metal dorado el cadete de segundo año de la Policía, Randy Sánchez Bautista, dejándole la plata al cadete de cuarto año de la FARD, Diego Martínez Cordero; y el bronce del cadete de tercer año Maicol Taveras Jiménez, también de la FARD.

En individual femenino, la presea dorada fue de la cadete de segundo año de la FARD, Jatnna Mateo Soto, con el metal plateado para su compañera de arma, la cadete de segundo año Amy Florenzan Neder, y bronce, la cadete de cuarto año del ERD, Sheylin Valenzuela de la Cruz.

FARD sube en el medallero

La Academia de la Fuerza Aérea, continúa con su pleno dominio en el medallero general de los XXVIII Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas.

Los cadetes de la aviación acumulan 36 medallas distribuidas en 16 de oro, 11 plata y nueve bronces, para un total de 242 puntos, con la segunda posición para la Academia del Ejército, que registra 24 preseas, divididas en seis de oro, 13 platas y ocho bronces, para 149 puntos.

En el tercer lugar se encuentra la Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier (ANDWL), de la Armada de República Dominicana ((ARD), con 19 metales, tres de oro, seis de plata y 10 de bronce, para 90 puntos, y en cuarto puesto está la Academia 2 de Marzo de la Policía, con 11 medallas, seis de oro, una plata y cuatro bronces, para 77 tantos.

Los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas son organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CODFAPON), presidida por el general de brigada José Manuel Durán Infante, del ERD, y el Comité Organizador lo encabeza el coronel paracaidista (DEM) Osvaldo Montero Mena, de la FARD.