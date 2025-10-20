Wilfredo Almonte cierra lista elegidos para Clase Inmortal 2025 del Pabellón de la Fama

Wilfredo Almonte, el multifacético atleta de campo y pista que construyó una carrera de inmortal como especialista en las pruebas de salto, tendrá un lugar en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La elección de Almonte fue dada a conocer hoy por el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama.

Informó que con Almonte culmina el proceso de elección correspondiente a la Clase 2025, cuyos elegidos serán exaltados el domingo 16 de noviembre como parte del 59 Ceremonial del Pabellón de la Fama que se realizará en el auditorio de la institución, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Guzmán manifestó que la escogencia Wilfredo recayó en los miembros del Comité de Veteranos del Pabellón, que encabeza el inmortal Julio Mon Nadal e integran sus iguales Juan -Piñao- Ortiz, Juan Chalas, Marisela Peralta, Generoso Montero, Tony Piña Cámpora, Rolando Miranda, Rafael -Fey- Duquela, Bienvenido Solano, Joelle Schad, Pedro Gómez, Blanca Iris Alejo y Modesto Comprés.

Los ex peloteros profesionales José Offerman, José Reyes y Edwin Encarnación liderarán la exaltación de este año que tiene como Presidente de Honor al empresario y deportista Manuel Estrella. Offerman fue votado por el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) y sus colegas por sus respectivas carreras en las ligas mayores.

Los otros escogidos son Luis Benítez, en taekwondo; Joan Guzmán, boxeo; Charlie Villanueva, baloncesto; la voleibolista Francia Jackson, Rubel Salomón y Juan Carlos Jacinto, en karate y judo, respectivamente. También, los propulsores Gonzalo Mejía (tenis de campo), Beato Miguel Cruz (voleibol).

Inspirado en los XII Juegos

El legado de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, el primer evento multideportivo celebrado en República Dominicana (Santo Domingo-1974), fue la fuente de inspiración que tuvo Almonte para iniciar una carrera que años después de su retiro lo conduciría a la inmortalidad.

Dos años después de esa gesta deportiva, Almonte se convirtió en miembro de la selección nacional de atletismo, honor que tuvo hasta 1984, cuando un accidente de moto impidió que tuviera una carrera más prolongada y lo privó de asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ’84.

Sin embargo, ese tiempo relativamente corto, fue suficiente para que Almonte representará a su país en múltiples citas como el Campeonato Mundial de 1983 (Helsinki, Finlandia), en dos versiones de los Juegos Panamericanos (San Juan ’79, Puerto Rico y Caracas ‘83, Venezuela), los Centroamericanos y del Caribe de Medellín ’78 (Colombia) y La Habana ’82 (Cuba), en dos Campeonatos Centroamericanos de Atletismo y en cinco eventos universitarios regionales y caribeños.

Terminó séptimo en los Panamericanos del 79 (en triple salto), ganó la medalla de plata en los Centroamericanos y del Caribe de 1982 en salto de longitud con 7,82m y bronce en relevo 4x100 (40.11s). Terminó sexto en los Panamericanos del 83. También compitió en el Mundial del 83 tanto en los 100 metros como en el salto de longitud sin llegar a la final de ninguno de los dos.

Su mejor salto personal antes del Campeonato Mundial fue de 7,89 metros, logrado en junio de 1983 en San Juan, Puerto Rico.

Hazañas y logros

Willy tuvo el mérito de ser el único dominicano de campo y pista en ostentar tres marcas nacionales al mismo tiempo.

De 1977 al 2009 tuvo en poder el récord nacional de triple salto con 16.08. Mantuvo por 28 años (1978-2006) la plusmarca en salto de longitud de 7.14, hasta llevarla a 7.89 en 1983.

Mientras en decatlón, con 6,758 puntos, fue el rey del récord por 27 años (1982-2009), tras pulverizar la marca de 6,701 que tenía el fenecido Elpidio Encarnación (padre del pelotero Edwin Encarnación).

Almonte logró tal registro compitiendo el 20 de noviembre de 1982 en Mayagüez, durante la competencia de la Liga Atlética Universitaria de Puerto Rico, donde estudiaba y practicaba deportes como parte de la Universidad Interamericana.

En 1983 fue galardonado Atleta Más Valioso en las competencias atléticas de Puerto Rico, al ganar cuatro medallas de oro para la Universidad Interamericana en 100 metros planos (10.42 segundos), salto largo (7.61m), triple salto (15.49m) y como miembro del relevo 4x100 (41.36).

El 26 de noviembre quebró su propio récord en el decatlón al acumular 6,927 puntos en la prueba de dos días y diez eventos.

Fue un ganador de nueve medallas en los Juegos Nacionales, incluyendo cinco de oro, al competir en las versiones de San Francisco de Macorís ’79, Santo Domingo y Barahona.

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) lo galardonó el Atleta del Año en 1982.

Cada año la escogencia de los inmortales del deporte dominicano es responsabilidad de los directivos del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, que elige a la gran mayoría; los integrantes del Comité de Veteranos y los miembros de las asociaciones nacionales de cronistas deportivos, que vota por un pelotero y un atleta olímpico.

EL DATO

Wilfredo Almonte es el último atleta de campo y pista elegido inmortal desde la escogencia de Modesto Castillo en 2022.

También es el vigésimo en sentido general de un listado que conforman José Enriquillo Sánchez (inmortalizado en el primer ceremonial de 1967), Israel -Rialo- Álvarez y Jaime -Capejón- Díaz (1968), Elpidio Jiménez (1972), Alberto -El Gringo- Torres (1979), Pedro -Pedrito- Álvarez de Jesús (1983), Moisés Cohen (1986), Martín González Matos (1988), Tomás Binet Mieses (1993), Marisela Peralta (1995), Juan Núñez (1996), Leyda Castro (2002), Modesto Comprés (2003), Felicia Candelario (2012), Divina Estrella (2013), Juana Arrendel (2016), Carlos Yoelín Santa (2020) y Félix Sánchez (2021).