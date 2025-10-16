Colí, la mascota de la justa, inspira a los voluntarios rumbo a los Juegos Santo Domingo 2026

El entusiasmo y la energía que impulsan a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzarán a sentirse más cerca este sábado 18 de octubre, cuando cientos de aspirantes a voluntarios se reúnan en el Estadio Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para participar en el primer gran encuentro del Programa de Voluntariado: “En Ruta a los Juegos”.

La jornada, que se desarrollará de 1:00 a 6:00 de la tarde, marcará un paso trascendental en la preparación del equipo humano que acompañará la celebración deportiva más importante de la región.

El evento tendrá como momento estelar la presentación de Colí, la mascota de los Juegos, ante los voluntarios que ya forman parte de esta gran familia. Colí, símbolo de alegría, unión y espíritu caribeño, será presentada como fuente de inspiración y compañera en el recorrido hacia 2026.

Bajo el lema “Juntos haremos historia”, el encuentro busca fortalecer el sentido de pertenencia, compromiso y orgullo nacional entre los voluntarios dominicanos, quienes representan el rostro humano de los Juegos y serán protagonistas de la experiencia que vivirá el país en 2026.

“Los Juegos comienzan con nosotros. Este es el momento de activar la energía que nos une, de prepararnos y sentirnos parte de algo más grande: una historia compartida que empieza desde adentro”, expresó José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026 (COJS2026).

Monegro adelantó que “En Ruta a los Juegos” ofrecerá una tarde cargada de actividades, dinámicas y sorpresas, diseñada para que los voluntarios vivan una experiencia que combine motivación, aprendizaje y orgullo de ser parte de la historia.

Por su parte, Elizabeth Mena, directora del Programa de Voluntariado, destacó el rol esencial de este grupo en el éxito de los Juegos.

“Estamos construyendo un movimiento que trasciende el deporte. Ser voluntario es ser embajador de nuestro país y de nuestros valores. Este es el momento de empezar a vivir los Juegos desde adentro”, afirmó Mena.

El Programa de Voluntariado de Santo Domingo 2026 constituye uno de los pilares estratégicos del evento y representa la energía humana que da vida a la organización. Con este primer encuentro, el Comité Organizador inicia oficialmente su ruta hacia los Juegos, promoviendo los valores de solidaridad, compromiso, inclusión y orgullo nacional que caracterizan al pueblo dominicano.

Colí y los voluntarios dominicanos caminarán juntos hacia 2026, compartiendo una misma misión: hacer historia desde el corazón.