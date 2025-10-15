Ministro Kelvin Cruz anuncia el rescate de los Juegos Deportivos Universitarios 2025

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció que este viernes serán inaugurados los Juegos Deportivos Universitarios 2025, durante un acto que se celebrará en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

El titular de Deportes informó que en estas competencias participarán alrededor de 1,800 atletas, representantes de 23 instituciones de educación superior de todo el país.

Los deportistas competirán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

Declaraciones del ministro Kelvin Cruz

“Hoy podemos anunciar a todo pulmón que estamos rescatando los Juegos Deportivos Universitarios, los cuales tenían más de diez años sin celebrarse en esta modalidad”, expresó el ministro Cruz.

Destacó además que la presencia del presidente Abinader en la ceremonia de apertura constituye una muestra del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del deporte y la educación en la República Dominicana.

El escenario principal de los juegos será la UASD, donde se desarrollarán las competencias de baloncesto, judo, karate, taekwondo, béisbol y sóftbol.

También se realizarán actividades deportivas en el ISFODOSU, la UNPHU, el Club Deportivo Naco, y en los parques Güibia, Eugenio María de Hostos y Club Calero.

Los atletas del interior del país se hospedarán en el Albergue Olímpico, la Villa Deportiva de las Américas y el Club de Aduanas, entre otros espacios.

La alimentación será provista por los Comedores Económicos del Estado, con el apoyo logístico de la UASD, mientras que la transportación dentro del Gran Santo Domingo estará a cargo de la OMSA y TRAE.

El evento tendrá una duración de dos semanas, culminando con un acto de clausura en el pabellón Tony Barreiro de la UASD.

Universidades participantes.

Las universidades que estarán participando son: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Organización y Métodos (O&M), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

También competirán la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad APEC (UNAPEC), Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Nacional Francisco Henríquez y Carvajal (UFHEC), Universidad Católica del Cibao (UCATECI), Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Igualmente verán acción la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), el Instituto Superior de Agricultura (ISA), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), la Universidad Católica Nordestana (UCNE), la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y la Universidad Central del Este (UCE).

La bendición del acto inaugural estará a cargo del reverendo José Luis de la Cruz, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

Entre los rectores presentes se destacan Miguel Fiallo (UNPHU), Edwin Reyes (ISA), Isaac García (UCNE) y Francisco Antonio Jiménez Rosario, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI).