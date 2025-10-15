El Campeonato Centroamericano y del Caribe Pesas será dedicado a Luisín Mejía

La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas dedicará el Campeonato Centroamericano y del Caribe al licenciado Luisín Mejía.

Mejía es uno de los históricos dirigentes dominicanos que más lejos ha llegado en el deporte internacional, una razón de peso de la federación para dedicarle el evento regional que se realizará del 6 al 13 de diciembre en la capital dominicana.

También, por el constante respaldo que Mejía ha ofrecido al deporte de las pesas, acompañando siempre a sus delegaciones a eventos oficiales como Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo.

Willian Ozuna, presidente de la Federación de Halterofilia, sostuvo que la institución que dirige y el deporte en general se prestigian dedicando la justa al notable miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

“La dedicatoria a Luisín del Centroamericano y del Caribe de Pesas es un justo reconocimiento a su reconocida y notable trayectoria en favor del deporte dominicano, pero también al respaldo que siempre ha dado a nuestra federación y a sus atletas”, explicó Ozuna, sobre el ex presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Asegura que Luisín y el doctor José Joaquín Puello son los artífices de que el deporte de las pesas disponga de su pabellón. “Si hoy tenemos una casa, ellos fueron los responsables de procurarla para nuestra disciplina”, recalcó.

Afirma que Mejía honra y enaltece al deporte y a la República Dominicana, nacional e internacionalmente. Al frente del Comité Organizador del Centroamericano de Halterofilia figura el presidente del Consejo Nacional de Fronteras, licenciado José Antolín Polanco Rosa, junto a los miembros Tony Mesa y Eddy González, respectivos vicepresidentes; Elisandro Pérez, secretario; Reymundo Gantier, tesorero; Willian Ozuna, director general; Maritza Ortiz, directora técnica y la miembro Yuderqui Contreras.

Ozuna recordó que el campeonato regional de halterofilia otorgará puntos para la clasificación de los atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya fecha de celebración será del 24 de julio al 8 de agosto.

También, citó que se trata del primer evento de prueba de los Centroamericanos.

Breve trayectoria de Luisín

El nacido en 4 de septiembre de 1953 en la sureña provincia de Peravia, Baní, es el actual presidente de Centro Caribe Sport (antigua Organización Deportiva, Centroamericana y del Caribe-Odecabe), elegido por primera vez el 31 de octubre de 2019.

Es uno de tres insignes dominicanos que han sido miembros del Comité Olímpico Internacional.

Comparte ese honor con el fallecido Roque Napoleón Muñoz y el doctor José Joaquín Puello, quienes como Luisín, también fueron presidentes del Comité Olímpico Dominicano.

Mejía, economista y comunicador de profesión, estuvo al frente del COD por espacio de 17 años (2003-2020), tras suceder en el cargo al doctor Puello Herrera.

Ocupa además la vicepresidencia de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) y es miembro de las comisiones de Mujeres en el Deporte y de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte del Comité Olímpico Internacional.

Su pasión por los deportes, y su afición a éstos desde pequeño, fueron los grandes impulsores para iniciar su carrera como dirigente deportivo y así continuar ligado al fortalecimiento del deporte en su país y en la región.

Inició su carrera dentro de la administración deportiva como presidente de la Liga Deportiva Aborigen, entidad que dirigió durante un año (1977 a 1978).