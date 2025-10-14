Dominicanos logran victorias en la primera ronda del III Campeonato Centroamericano de Ajedrez

La representación de República Dominicana triunfó en la primera ronda del III Campeonato Centroamericano y Del Caribe de Ajedrez Escolar 2025, que se celebra del 13 al 19 de octubre, en las instalaciones del Hotel Ocean Blue de Punta Cana.

Esther Mariel Ramírez en la Categoría U 9 absoluta derrotó a Batista Rizik, Javier Nicolas, Aimi García derroto a León Núñez de Santa Lucía, Ángel Sebastián Lara derrotó con piezas blancas a Esther Ramirez Beras, mientras que Leonardo Simó Paulino triunfó con piezas negras ante Arias Bare, Andrew.

El evento Centroamericano y del Caribe se juega en base al sistema suizo a nueve rondas y será administrado por el programa Swiss Manager. Todas las partidas se juegan con relojes electrónicos que habiliten la opción de incremento de tiempo. El evento es organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), el ritmo de juego es de 90 minutos para todas las categorías, con un incremento de 30 segundos por cada movimiento, desde el inicio, se premiará a los 5 primeros lugares de cada categoría en la rama absoluta y femenina con medallas de oro, plata y bronce.

Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Wily González quien destacó que los dominicanos provenientes hace una semana de los Juegos Nacionales Escolares 2025 del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) poseen muy buena preparación para el evento Centroamericano y del Caribe de ajedrez escolar.

En el evento Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Escolar participan representantes de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Aruba, Santa Lucía y República Dominicana con anfitrión, las partidas son transmitidas en vivo en la plataforma Lichess.org.