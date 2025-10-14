“Comendador Corre”, una carrera por la salud y la confraternidad en Elías Piña, cierra con éxito

Culminó con gran éxito la primera carrera Comendador Corre 2025, la cual contó con la participación de cientos de personas del municipio y de otras localidades del país, resultando ganadores los tres primeros lugares overall, tanto en masculino como en femenino, en 2 k y 5 k.

El evento fue organizado por el viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, Carlos Ogando, con el respaldo de la Alcaldía del municipio y la Gobernación Provincial, con el propósito de promover el ecoturismo, la actividad física, fortalecer la unidad comunitaria, la buena convivencia y proyectar el valor histórico y cultural de la zona.

La gente del municipio de Comendador salió a las calles a para presenciar dicho evento, en el cual también hubo varias rifas entre los participantes. La jornada contó con la participación del senador Johnson Encarnación Díaz, la gobernadora Migdalys de los Santos, del alcalde Liriano Morillo y Jovanny Carrasco, director provincial de Deportes, entre otros.

Esta fiesta deportiva y cultural formó parte de la celebración de la Semana Cultural 2025 en Elías Piña, donde las familias se integraron de manera voluntaria a los atletas y visitantes en un ambiente saludable y de alegría.

El punto de partida fue el Parque Central de Comendador, desde donde los corredores recorrerieron las principales calles del municipio, brindando un espectáculo deportivo y cultural a la comunidad.

“Comendador Corre” promete convertirse en una tradición anual, impulsando el deporte y la convivencia en la región fronteriza, mientras fortalece la identidad cultural de Elías Piña.