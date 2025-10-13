Fuerza Aérea domina medallero de los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas

La Academia Aérea General Piloto Frank Andrés Feliz Miranda (AGBPFAFM), de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), domina el medallero general de la edición XXVIII de los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas, consolidando su supremacía atlética.

Los aéreos acumulan un total de 17 preseas, distribuidas en nueve oros, cuatro de plata y cuatro de bronce para liderar con 122 puntos, mientras que el segundo lugar lo ocupan los cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras (AMBC), del Ejército de República Dominicana (ERD), en tercero, con dos oro, seis de plata y tres de bronce, con 59 puntos.

Al tanto que, la representación de la Academia 2 de Marzo para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González (AJFHG), de la Policía Nacional, quienes han logrado cuatro medallas de oro, una de plata y tres de bronce, para una puntuación de 54.

Por su parte, la Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier (ANDWL), de la Armada de República Dominicana, se quedó con el cuarto lugar de la justa con un total de nueve medallas, cuatro de plata y cinco de bronce, para acumular 35 tantos.

Las medallas de oro de los aéreos han sido en los deportes de fútbol, ajedrez por equipo femenino, ajedrez individual femenino, carrera 10 kms masculino y femenino, tiro con fusil individual masculino y femenino, tiro con fusil por equipo masculino y femenino.

Las del Ejército en ajedrez por equipo masculino y voleibol sala femenino, y las de la Policía Nacional fueron en basket, ajedrez individual masculino, voleibol sala femenino y softbol.

Los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas son organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CODFAPON), presidida por el general de brigada José Manuel Durán Infante, del Ejército de República Dominicana (ERD).

La presidencia del Comité Organizador está a cargo del coronel paracaidista (DEM) Osvaldo Montero Mena, de la FARD, quien ha resaltado la importancia de esta cita deportiva como espacio de confraternidad, disciplina y desarrollo físico integral de los futuros oficiales.

La competencia reúne a las tres academias militares y la Policía Nacional, en un ambiente de respeto, camaradería y espíritu competitivo, contribuyendo al fortalecimiento de los valores institucionales y al desarrollo deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.