Club Naco, con 41 medallas, se corona campeón en la Copa Internacional de Judo

Con una sobresaliente participación y demostrando su alto nivel competitivo, el Club Judo Naco conquistó el primer lugar en la Copa Internacional Judo Naco 2025,que se celebró con rotundo éxito en el Polideportivo Tony Barreiro, en la Universidad Autónoma de Santo durante el fin de semana.

El equipo anfitrión acumuló un total de 1,544 puntos, producto de 14 medallas de oro, 13 de plata y 14 de bronce, consolidándose como el campeón absoluto del evento. Se recuerda que también Naco ganó la contienda del año 2024.

La Junta Directiva del club, que dirige el inmortal del Deporte, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, envió un mensaje de felicitación a la delegación Naco (atletas, entrenadores, dirigentes, Asociación de Padres) que participó en la justa poniendo en alto el nombre de la organización y del país.

El segundo lugar correspondió a la Asociación de Judo de Monte Plata, que consiguió 8 medallas de oro, dos de plata y 12 de bronce, para totalizar 832 puntos.

Los principales exponentes de una de las categorías mejores posan en el podio.

El tercer lugar fue para la Asociación de Judo de San Juan de la Maguana, con siete oros, tres platas y cinco bronces, sumando 735 puntos. La Copa Internacional Judo Naco 2025 registró una participación histórica de 654 atletas provenientes de siete países: Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, Chile, Cuba y Paraguay.

Asimismo, asistieron atletas de 14 asociaciones nacionales y 12 clubes del Distrito Nacional, convirtiéndo esa edición en la competencia de judo más numerosa y de muy alta calidad competitiva jamás realizada en la República Dominicana.

Este logro reafirma la proyección internacional del evento, que año tras año consolida su prestigio dentro del calendario deportivo regional.

“Toda la familia del Judo Naco se siente profundamente orgullosa y satisfecha por el desempeño de sus atletas y entrenadores, quienes, con esfuerzo, disciplina y pasión, una vez más elevaron el nombre del Club Deportivo Naco y el de la República Dominicana”, dijo el sensei, Juan Chalas, director técnico.

Comentó que la Asociación de Padres, quien organizó el evento, se mostró altamente agradecida por todo el respaldo brindado por la Junta Directiva, la Federación, cada padre, cada entrenador y los patrocinadores del evento que dijeron, una vez más, presente.