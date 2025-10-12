Club Naco obtiene 6 oro, 4 plata y 8 bronce en inicio de la Copa Judo Internacional

Judocas del Club Deportivo Naco iniciaron con buen pie en la primera jornada del inicio de la 48ava Copa Naco Internacional al conquistar seis medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce, en las diferentes categorías, en la justa que se celebra con rotundo éxito en el Polideportivo Tony Barreiro, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Los judocas que llegaron hasta la final y se alzaron con la presea dorada fueron Amy Rosario, Antón Roa, Marcos Aracena, Sebastián Fortuna, Nicolás Molina y Luis Abreu, consiguieron medallas de oro en el primer día de acción.

Además, los anfitriones agregaron cuatro medallas de plata y ocho de bronce para totalizar unas 18 preseas. El evento está dedicado a María Altagracia Nín Castillo, gran colaboradora del Judo Naco y ejemplo de entrega y pasión por este deporte.

Las competencias se iniciaron a las nueve de la mañana con la participación de más de 570 judocas de siete países, 10 clubes internacionales, así como todas las asociaciones de judo del país y decenas de dojos invitados.

Están en acción los judocas de Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Cuba y Paraguay.

El director técnico de la contienda, el inmortal Juan Chalas, valoró el trabajo de la Asociación de Padres del Judo, que lo encabeza Vladimir Aracena. Cuenta con el aval de la Asociación del Distrito y la Federación Dominicana de Judo. Agradeció a las casas patrocinadoras que apoyan el certamen internacional de Judo.

ceremonia inaugural

La inauguración se inició con el desfile de todos los judocas nacionales e internacionales; se entonaron las notas del himno nacional, Luego, Manuel Díaz Coronado, director de Deportes tuvo las palabras de bienvenida a nombre de la directiva del club.

Luego hablaron el presidente de la Asociación de Padres del Club Naco, Vladimir Aracena y el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García.

La directiva club Naco reconoció a la propulsora del judo Naco, María Altagracia Nin Castillo, a quien se les entregó una placa de reconocimiento. Esta agradeció el gesto y afirmó que continuará su labor en favor del judo y del club. Luego vinieron el juramento deportivo y el juramento de los jueces para dar paso a las competencias.