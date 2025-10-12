Buscan la excelencia en bádminton rumbo a los Juegos Santo Domingo 2026

Con miras a garantizar un desempeño técnico de primer nivel en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Comité Organizador desarrolla un curso de formación de árbitros y jueces de línea de bádminton, orientado a elevar la calidad del arbitraje y la organización del evento.

El programa de capacitación, que se realiza desde el pasado viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, cuenta con la dirección de los instructores cubanos Orlando Arturo Cala Martínez y Luis Enrique Charadán Pierre, y reúne a unos 30 participantes.

“El objetivo es llevar estos juegos a una dimensión superior respecto a ediciones anteriores. Buscamos la excelencia, y con el grupo de trabajo que tenemos aquí creemos que podemos lograrlo”, afirmó Cala Martínez, presidente de la Federación Cubana de Bádminton y titular de la Confederación Centroamericana de este deporte.

El técnico explicó que la capacitación forma parte de los requisitos técnicos establecidos por la Federación Mundial de Bádminton, y agradeció al Comité Organizador por anticiparse a las necesidades formativas que garantizarán el éxito de los Juegos.

Los árbitros participantes deberán realizar su examen práctico durante el Santo Domingo Open Internacional, que se celebrará del 15 al 19 de octubre en las canchas del New Horizons Academy, en la capital dominicana.

“De este grupo saldrán los oficiales técnicos nacionales certificados para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026”, añadió Cala Martínez.

Por su parte, Luis Enrique Charadán Pierre, asesor de la Federación Mundial de Bádminton, destacó la motivación y el compromiso de los participantes.

“Esta capacitación es muy importante. Aquí todos estamos aprendiendo, y el entusiasmo ha sido notable”, expresó el experimentado formador, con trayectoria en varias ediciones de los Juegos.

En la justa regional de 2026 se requerirán 51 oficiales técnicos: 27 internacionales y 24 nacionales.

El curso concluirá el próximo martes 14 de octubre, consolidando una base técnica que, según los organizadores, será clave para que el bádminton dominicano brille con excelencia en los Juegos Santo Domingo 2026.