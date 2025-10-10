La Zona El Higuamo, virtual ganadora de los XI Juegos Escolares Nacionales

La Zona El Higuamo, conformada por delegaciones de Higüey y San Pedro de Macorís, se perfiló como el virtual ganador de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que concluyen este sábado en esta ciudad.

Con un dominio total en el torneo de pesas, donde obtuvo 20 medallas de oro, seis de plata y tres de bronce, El Higuamo desmontó del primer lugar general a la Zona Metropolitana II.

Además, El Higuamo ocupó el segundo lugar en el atletismo, con cuatro preseas de oro, cuatro de plata y siete de bronce, detrás de Metropolitana II, que consiguió siete preseas doradas, tres de plata y cuatro de bronce.

En el tenis de mesa, que termina este sábado, El Higuamo encabezó el medallero con tres metales dorados, dos de plata y par de bronce, y en el karate quedó en el cuarto puesto, con dos oros, par de plata y tres de bronce.

Medallero general

A falta de cinco finales en deportes como balonmano, baloncesto, fútbol, voleibol y tenis de mesa en individual, El Higuamo lidera el medallero general con 41 medallas de oro, 19 de plata y 33 de bronce, para un total de 93 preseas.

El segundo lugar corresponde a la Zona Metropolitana II, con 108 preseas, incluidas 34 de oro, 33 de plata y 41 de bronce, en tanto que El Valle es tercero, con 17 oros, 14 metales de plata y 12 de bronce (43 total).

Cibao Sur ocupa el cuarto puesto y El Suroeste el quinto peldaño. Ambas zonas tienen opción de desplazar del tercer puesto a El Valle. Cibao Sur tiene 16 oros, 27 de plata y 33 de bronce, en tanto que El Suroeste figura con 16 preseas doradas, 19 de plata y 29 de bronce.