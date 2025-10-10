William Ozuna dice actuación de Yudelina es el fruto de trabajo en equipo

La histórica actuación conseguida por la pesista Yudelina Mejía en el Mundial de Noruega es el resultado de un trabajo mancomunado y colectivo de atletas, entrenadores y la propia federación.

La consideración es del presidente de la federación, Willian Ozuna, quien dio el mayor crédito a la atleta que compite en los 86 kilogramos.

Mejía, nativa de San Pedro de Macorís, a sus 28 años, de convirtió el jueves en la primera pesista dominicana que gana medalla de oro en un Campeonato Mundial, sin importar categoría o género.

Además, acaba de entrar a la historia como la segunda pesista con tres preseas mundiales en un mismo campeonato. Ella agregó dos dorsales de plata. La primera en conseguirlo fue Crismery Santana con tres en la versión de Anaheim 2017, Estados Unidos.

Yudelina ganó oro en arranque con 122 kilos levantados, alzó 149 de envión para su medalla de plata y con 271 kilos totales se agenció la segunda plata en el Mundial que se celebra en el Forde, provincia perteneciente al norteño país del continente europeo.

"La de Yudelina, se enmarca en una hazaña histórica para ella, la federación, el deporte y el país en general. Es un desempeño que celebramos y nos enorgullece por la labor colectiva que se realiza en esta disciplina, desde sus atletas, el cuerpo técnico de la selección, los entrenadores y presidentes de asociaciones provinciales y los directivos de nuestra federación", aseguró.

De igual modo, Ozuna reconoce que el constante buen desempeño de sus atletas en competencias internacionales es además, producto del apoyo permanente de pasadas y presentes autoridades del Gobierno y el Ministerio de Deportes, así como del Programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), capitulo que dirige el empresario Felipe Vicini y que aglutina un pool de reconocidas empresas nacionales.

Mejía es una de tres atletas dominicanas presentes en el Mundial de Noruega. Dahiana Ortiz, en 49 kilogramos y Fransheska Matías, en 69 Kg, también compitieron en la cita universal. Fueron asistidas por el Héctor Domínguez, entrenador en jefe de la selección y el colombiano Oswaldo Pinilla, parte del cuerpo técnico.

Las anteriores medallistas

Crismery Santana y Yuderqui Contreras eran las pesista dominicanas que habían tenido el mejor desempeño en Mundial Superior, hasta la labor desplegada este jueves por Yudelina.

Santana obtuvo plata y dos bronce en el Mundial Superior Anaheim 2017 (Estados Unidos) en 90 kilogramos. Fue segunda en arranque con 113 kilos y tercera en envión y total- con 141 y 254, respectivamente.

Santana, nacida en Hato Mayor pero criada en San Pedr, repitió una plata y un bronce en el Mundial de Ashgabat 2018, Turkmenistan, compitiendo esta vez en 87 Kgs. Fue subcampeona en arranque con alzada de 116 kilos y tercera en total con 254, tras levantar 138 en envión.

Yuderqui obtuvo un bronce en el Mundial Superior de Antalya, Turquía, celebrado en el 2010.

Eridania Segura Connors es la pionera entre las medallistas dominicanas a nivel superior en Mundiales. Ganó dos bronces en la cita de 1992 disputada en Barna, Bulgaria. La atleta de +82.5 Kgs fue tercera en arranque y total con marcas de 92.5 y 202 kilos.

Los pódium mundialistas en juvenil

Dos atletas dominicanas, Yuderqui y Wanda Rijo, también subieron al pódium en mundiales, pero en la división junior.

Ambas conquistaron dos preseas de plata. Contreras logró tres bronce en el Mundial Junior del 2005 celebrado en Doha, Qatar. La petromacorisana levantó 95 y 116 en arranque y envión, y con un total de 211 se agenció los tres terceros lugares en la división 53 kilogramos.

Y Wanda ganó dos platas y un bronce en los 75 kilogramos del Mundial Juvenil de Savanah, Georgia (Estados Unidos), en 1999. Marcó 100 de arranque (tercer lugar), 122.5 en envión (segunda) y 222.5 en total (segundo lugar).

Un apunte

Todas las medallas mundiales ganadas por pesistas han sido por mujeres y la totalidad de sus protagonistas son nativas o se han forjado como atletas en San Pedro de Macorís.