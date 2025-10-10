Marileidy Paulino cierra el año por todo lo alto en Nueva York

Marileidy Paulino cerró este jueves con broche de oro su programa de competencia de este año al ganar la prueba Athlos, disputada en el Icahn Stadium, de la ciudad de Nueva York, con un crono de 50.7.

Alentada por dominicanos que ondearon la bandera tricolor, la campeona olímpica superó en su carrera 14 del año a la bariení Salwa Eid Naser, quien cruzó la meta segundo con tiempo de 50.94.

La tercera posición correspondió a la noruega Henriette Jaeger (51.24)

Aun cuando registró su peor tiempo del año fue suficiente para entrar a la meta con varios metros de ventaja por Eid Naser, que entrena el dominicano José Rubio y quien hasta la aparición de Sydney McLaughlin, de Estados Unidos, era la rival de mayor consideración.

McLaughlin la destronó el pasado mes como campeona mundial tras establecer un récord en el Mundial de Tokio en los 400 metros planos (47:78).

La Gacela de Nizao hizo el mejor tiempo de su exitosa carrera (47:98), pero se tuvo que conformar con el segundo lugar.