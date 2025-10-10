Con atlegas de 7 países iniciará este sábado la Copa Naco de Judo Internacional

Este sábado se inaugurará la 48ava Copa Judo Naco Internacional con más de 570 atletas de siete naciones y un récord de 10 clubes internacionales, certamen que se llevará a cabo en el Polideportivo Tony Barreiro, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a partir de las nueve de la mañana. La justa concluirá este domingo en la tarde.

Entre los países que ya llegaron a la República Dominicana para competir en las distintas modalidades se encuentran Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Cuba, Costa Rica y Paraguay, además del contingente dominicano.

Se competirá en todas las categorías, desde niños hasta adultos y se les rendirá un justo homenaje a María Altagracia Nín Castillo, gran colaboradora del Judo Naco y ejemplo de entrega y pasión por este deporte.

El director técnico del evento, el inmortal del deporte, el sensei Juan Chalas en un despacho de prensa declaró que la inauguración oficial está pautada para las 11 de la mañana de este sábado. Agradeció a todos los patrocinadores que apoyan el certamen cada año.

“De los 570 atletas que competirán durante sábado y domingo, habrá unos 120 competidores internacionales de las naciones mencionadas y eso nos satisface porque la Copa Judo Naco es un referente a nivel regional”, acotó Chalas.

Expuso que competirán todas las Asociaciones de Judo, así como más de 12 Dojo del Distrito Nacional y vendrán judocas de más de 25 provincias del país, a este tradicional y esperada Copa Judo Naco.

Afirmó que están muy contentos por el apoyo que siempre brinda el evento la Junta Directiva del Club Naco, que encabeza el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto junto a todos sus directivos, así como la Asociación de Padres de Judo, que ha realizado una labor titánica en la organización.

También valoró el trabajo del presidente de la Asociación de Padres de Judo, Vladimir Aracena, y toda la directiva, de quienes señaló están dando los toques finales a la organización, ya que será una verdadera fiesta del judo maqueño, y reconoció el apoyo de todos los padres para que el evento sea todo un éxito.

La Federación y la Asociación de Judo han dado el aval para la celebración de la Copa. Se transmitirá por el canal de youtube Judo Naco para todo el mundo.