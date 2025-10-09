Yudelina Mejía, primera pesista RD que gana oro en un Mundial Superior de Halterofilia

Yudelina Mejía hace historia como la primera pesista dominicana que gana oro en un Mundial Superior de Halterofilia.

También logra un hito al ser la pones con tres preseas en un mismo mundial, al sumar plata y bronce

FORDE, Noruega. La dominicana Yudelina Mejía ingreso hoy en la historia del deporte nacional al ganar una medalla de oro en los kilogramos del Mundial de Pesas que se celebra en este país del Norte de Europa.

Mejía se convirtió en la primera en pesista quisqueyana, sin importar el género, en conquistar medalla de oro en un Campeonato Mundial Superior.

La estelar pesista dominicana muestra la medalla de oro obtenida en arranque, así como la de plata y bronce lograda en otras modalidades.

La hazaña reviste un mayor relieve al ser además la primera pesista que consigue tres medallas mundiales, al sumar plata y bronce en las tres modalidades -Arranque, envión y total-.

La oriunda de 28 años -nacida el 4 de junio de 1997 en San Pedro de Macorís- se hizo con la medalla de oro en la modalidad de arranque al levantar 122 en su tercer y último intento. Comenzó alzando 115 y luego logró la marca de 119.

Mejía rescató la presea de plata en el total 271 kilos, al conseguir 149 kilos en el segundo movimiento ejecutado en la especialidad de envión, tras iniciar con 145. No pudo completar el tercero intentado alzar los 153 que le habrían dado las tres preseas doradas.

Mientras que la medalla de bronce la obtuvo en envión con su mejor movimiento de 149 kilos.

Mejía peleó cada movimiento con la noruega Eila Amena Koanda, que resultó ser la campeona absoluta con dos oros y una plata.

La local ganó oro en envión y total- con respectivas marcas de 153 y 272, mientras también se hacía con la fe plata en arranque tras sus 120 kilos levantados.

En arranque la medalla de bronce terminó en manos de la egipcia Abdelrazek Elsayed Rahma, con 115 kilos.

Mientras que la australiana Eileen Floanna Cikamatana ganó los bronce en envión y total- con registros de 140 y 252 kilos, sucesivamente.

Supera actuación de Crismery

La actuación de Yudelina supera el mejor desempeño previo logrado por una pesista dominicana en campeonatos mundiales superiores.

La mejor labor había sido lograda por Crismery Santana, con una presea de plata y un bronce en mundiales élites.

En ese nivel la otra quisqueyana que ha ganado medalla es Yuderqui Contreras.

También en mundiales, pero en categoría juvenil, han sido doble medallistas la inmortal Wanda Rijo y la futura inmortal Yuderqui Contreras, con dos de plata, cada una.

Respaldo de MIDEREC y CRESO

La delegación de República Dominicana presente en el Mundial viajó a Noruega con el respaldo del Ministerio de Deportes y de su ministro Kelvin Cruz, así como del Programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), que preside el empresario Felipe Vicini.

Además de Yudelina, integran la selección las atletas Dahiana Ortiz, Fransheska Matías, los entrenadores Héctor Domínguez y el colombiano Oswaldo Pinilla.