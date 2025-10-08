Zona Metropolitana II da golpe de autoridad en el taekwondo escolar

La Zona Metropolitana II dio un golpe de autoridad al apoderarse del primer lugar de las competencia del torneo de taekwondo celebrado en la cancha del Polivalente de Salcedo como parte de los XI Juegos Escolares Nacionales que tienen lugar en esta ciudad.

Los metropolitanos II (Monte Plata y Santo Domingo) se llevaron los máximos honores del taekwondo al adjudicarse siete medallas de oro, seis de plata e igual cantidad de bronce, para un total de 19 preseas.

El segundo puesto lo ocupó el Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), al conquistar cinco metales dorados, cuatro de plata y tres de bronce (12), mientras que el tercer lugar correspondió a Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez), que ganó cuatro oros, dos platas y siete bronces.

La Zona Noroeste (Mao y Santiago Rodríguez) se adueñó del cuarto lugar al apoderarse de tres metales de oro, uno de plata y tres de bronce, y el quinto puesto fue para Cibao Norte (Santiago y Puerto Plata), con dos oros, cinco platas y 10 preseas de bronce, y en sexto quedó Metropolitana I (Distrito Nacional y San Cristóbal) tras alcanzar un oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce.

El Suroeste (Barahona y Neyba) logró el séptimo puesto, con un oro, otra de plata y seis de bronce, mientras que en el octavo lugar quedó El Higuamo, con una presea de oro, una de plata y tres de bronce.

Medallero general

Con un total de 65 medallas, incluidas 20 de oro, igual cantidad de plata y 25 de bronce, la Zona Metropolitana II se afianzó en el primer lugar del medallero general de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

El segundo lugar general corresponde a El Valle, que tiene 15 preseas doradas, 10 de plata y nueve de bronce, para un total de 34, mientras que el tercer peldaño lo ocupa El Nordeste, con 11 oros, 10 de plata y 16 de bronce (37).

El Cibao Sur, que figura en el cuarto escaño, tiene 11 metales dorados, seis de plata y 18 de bronce, en tanto que El Higuamo, que está en el quinto, ha ganado 11 medallas de oro, cinco de plata y 18 de bronce, mientras que El Suroeste, con 10 oros, 13 de plata y 21 de bronce, ocupa el sexto puesto.