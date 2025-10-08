Siete países vendrán a Copa Judo Naco 2025; Costa Rica llega con gran delegación

Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Cuba y Paraguay han confirmado su participación en la 48ava Copa Naco Internacional de Judo 2025 que comenzará el próximo sábado a las nueve de la mañana en el Polideportivo Tony Barreiro, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La información la dio a conocer el director técnico del evento, el inmortal del deporte, el sensei Juan Chalas en un despacho de prensa. Apuntó que la inauguración oficial está pautada para las 11 de la mañana del sábado.

Manifestó que ayer llegó la delegación de Costa Rica con una gran delegación para concluir aquí sus entrenamientos de cara a la contienda que organiza la Asociación de Padres del Club Deportivo Naco.

“De los 570 atletas que competirán durante sábado y domingo, habrá unos 120 competidores internacionales de las naciones mencionadas y eso nos satisface porque la Copa Judo Naco es un referente a nivel regional”, dijo Chalas, quien abundó que estarán en la justa una gran cantidad de asociaciones del interior y clube del Distrito Nacional.

Los pequeñitos y futuros campeones, también se prepararon para la Copa Judo Naco 2025

Se competirá en todas las categorías, desde niños hasta adultos y se les rendirá un justo homenaje a María Altagracia Nín Castillo, gran colaboradora del Judo Naco y ejemplo de entrega y pasión por este deporte.

En la pasada rueda de prensa, el presidente de la Junta Directiva del Club, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, dijo que esta Copa Naco de Judo es uno de los certámenes más emblemáticos que tiene la organización. Estuvo acompañado de los directivos Miguel Them, Luis Brea y Manuel Coronado, director de Deportes.

“Les estamos brindando todo el apoyo y les deseamos el mejor de los éxitos, a los atletas que respeten a sus contrarios y jamás antepongan la amistad a un resultado de un combate”, precisó.

De su lado, el presidente de la Asociación de Padres de Judo, Vladimir Aracena, expuso que están dando los toques finales a la organización, ya que será una verdadera fiesta del judo naqueño, y reconoció el apoyo de todos los padres para que el evento sea todo un éxito. La Federación y la Asociación de Judo han dado el aval para la celebración de la Copa.