Jimmy Llibre listo para competir en el Petit Le Mans de Road Atlanta

Llibre llega a esta cita decidido a cerrar la temporada demostrando su crecimiento, consistencia y compromiso.

Jimmy Llibre se preparada para abordar su auto durante unas prácticas.fuente externa

Listín DiarioAtlanta

El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para competir este 9 y 10 de octubre en la legendaria pista de Road Atlanta, dentro de la serie Porsche Carrera Cup North America, en la categoría PRO, junto a 40 pilotos que buscarán la gloria en una de las competencias más desafiantes del calendario internacional.

Con gran entusiasmo, Llibre llega a esta cita decidido a cerrar la temporada demostrando su crecimiento, consistencia y compromiso con su país.

“Cada fecha de la temporada nos ha puesto a prueba, y hemos demostrado que estamos adelante, compitiendo con fuerza, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, trabajar con disciplina para alcanzar nuestros objetivos y seguir representando con orgullo a la República Dominicana”, expresó el piloto.

Todas las sesiones y carreras podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de IMSA en YouTube, donde los fanáticos podrán acompañar a Jimmy y vivir de cerca toda la emoción del fin de semana Petit Le Mans.

El calendario de actividades para este fin de semana incluye dos sesiones de práctica el miércoles 8 de octubre, a las 10:55 de la mañana y 3:30 de la tarde, respectivamente. El jueves 9 de octubre se realizará la clasificación a las 8:35 de la mañana y la primera carrera a las 5:05 de la tarde, mientras que la segunda carrera tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 10:40 de la mañana.

