Infante y Sabeh se imponen a los boricuas en evento dragueo

El destacado piloto Ángel Infante conquistó el primer lugar en la categoría 11.5 segundos en el tradicional evento de dragueo entre República Dominicana versus Puerto Rico, celebrado durante el fin de semana en el Autódromo Las Américas.

Asimismo, Infante, líder de la Infantería Motorsports quedó por delante de sus rivales Moisés Mota y Luis Bergés en el certamen que contó con la asistencia de una amplia cantidad de fanáticos.

Infante, también ocupó el segundo lugar en la categoría 8.5 segundos y en esta jornada solo fue superado por Tony Sabeh, representante de Modular Performance y la Infantería; el tercer lugar correspondió a Cristian Morales, de Puerto Rico.

En la realización de la jornada Infante y Sabeh destronaron a los competidores boricuas

Mientras que en la categoría 10.5 segundos, Carlos Peña, miembro del equipo La Infantería MotorSports se llevó el segundo peldaño.

El certamen contó con una asistencia masiva, con gran ambiente y un espectáculo de primer nivel en que República Dominicana reafirmó su gran dominio en el dragueo del Caribe.

La justa también sirvió para lo que fue una gran exhibición de los vehículos mustangs.