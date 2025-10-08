La gimnasta Simone Biles no quiere entrenar en este momento, según declara en Buenos Aires

La multicampeona olímpica en gimnasia, Simone Biles, reconoció que en este momento no está entrenando y que prefiere enfocarse en su vida de casada y en cuidar su salud mental, sumando más dudas a su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hoy en día no me gusta entrenar, odio entrenar”, declaró la atleta estadounidense, de 28 años, durante una charla motivacional que brindó el miércoles en Buenos Aires.

A las preguntas sobre si buscará participar en la próxima cita olímpica, la gimnasta más ganadora de la historia con 11 medallas olímpicas —siete de las cuales son de oro— aseveró que “de alguna manera voy a ir, no sé si a competir o ser parte de la hinchada. Pero definitivamente voy a ir y ser parte de ese movimiento”. En 2028 tendrá 31 años.

“No estoy entrenando”, reconoció. “Me parece que la salud física debe coincidir con la salud mental, por eso fue el éxito en París (2024, cuando ganó tres oros y una plata). La salud física y mental estaban al mismo nivel”.

Biles se convirtió en una referente en la protección de la salud mental de los atletas de alta competencia luego que en Tokio 2020 desistiera de competir por padecimientos mentales.

“Todavía voy a terapia una vez por semana, es parte de mi rutina. Soy fuerte y estoy recibiendo la ayuda que me merezco”, reveló.

Aunque no está compitiendo, Biles sigue muy involucrada en la campaña para concientizar sobre la necesidad de cuidar la salud mental de los atletas.

“Al principio cuando estaba en el escenario mundial y me estaba convirtiendo en un modelo, sentía que debía ser perfecta”, dijo la deportista, que se inició por casualidad en la gimnasia cuando de pequeña conoció un gimnasio en Texas durante una excursión escolar un día de lluvia.

“Si puedo ser honesta, franca, vulnerable, la gente podrá ver que sigo siendo un ser humano en vez de una máquina de ganar oros. Elegí hacer un cambio, dejar de ser un modelo, un ícono y pasar a ser un humano lo más normal posible”, añadió.

En ese sentido, Biles reveló detalles de su vida conyugal con Jonathan Owens, el safety de los Osos de Chicago.

“No soy una esposa celosa. Viajo muchísimo, me gusta estar activa. Si estoy en casa estoy limpiando, lavo los platos, saco a pasear el perro. Soy como ustedes, soy humana”, recalcó.

Biles, que se declaró embelesada con la carne y el vino argentino que probó en una famoso restaurante de Buenos Aires, brindará el jueves una clínica de gimnasia artística para niños.