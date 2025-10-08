Comité Olímpico Dominicano resalta labor social clubes en “Día Nacional de los Clubes"

El Comité Olímpico Dominicano (COD) resaltó el papel que juegan los clubes en la formación deportiva y cultural en la sociedad, así como en el desarrollo, a través del deporte, de niños y jóvenes.

Al conmemorarse este jueves un aniversario más del “Día Nacional de los Clubes”, el COD se une a los actos que encabeza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes).

El comité ejecutivo del COD, encabezado por su presidente, ingeniero Garibaldy Bautista, consideró que los clubes tienen una gran responsabilidad como entidades formativas.

“Resaltamos el papel de una clase que ha dado mucho a favor de la juventud y la sociedad en general”, dice un comunicado de prensa del COD, con motivo del “Día Nacional de los Clubes”.

El organismo olímpico definió a los clubes como una de las bases fundamentales del movimiento deportivo.

“Hacemos un llamado a los dirigentes de clubes de todo el país a renovar nuestros esfuerzos para impulsar con más vigor estas organizaciones y sus labores deportivas, culturales y sociales”, señala la información del COD.

El organismo olímpico saluda a los dirigentes clubísticos, al tiempo que les recuerda que, sobre sus hombros, está el deber de preservar estas organizaciones que sirven de soporte a importantes estamentos del sector deportivo y cultural.

El COD congratula a Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) y a toda su dirigencia, y resalta el papel de los clubes en la formación de los niños y adolescentes para entregar a la sociedad hombres y mujeres bien formados, con la capacidad de ser ciudadanos ejemplares.

El COD se mostró en disposición de contribuir al desarrollo de la dirigencia de los clubes, por medio de la capacitación, como lo ha estado haciendo en todo el país a través de la Academia Olímpica.