El Cap Cana Classic de pesca deportiva está dedicado a Harry Sargeant, in memoriam

Con especial dedicatoria a Harry Sargeant, in memoriam, se inaugura este jueves la edición 21 del Cap Cana Classic International Billfish Tournament 2025, que se desarrollará hasta el sábado 11 de los corrientes en la Ciudad Destino.

Para este clásico evento de la pesca deportiva se espera la participación de 30 embarcaciones provenientes principalmente de la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos, México, Italia y el anfitrión República Dominicana, entre otros.

Las embarcaciones competirán en categorías Sonar y No-Sonar, optando por atractivos premios en efectivo y reconocimientos especiales. En ambas categorías serán premiadas las lanchas de primera, segunda y tercera posición. De igual modo se reconocerá al mejor pescador overall, mejor dama y mejor pescador junior.

También será reconocida la mejor embarcación overall, que resultará del más alto desempeño entre ambas categorías combinadas. Además, se hará entrega del Trofeo Perpetuo al mejor pescador overall del torneo, un reconocimiento especial que trasciende esta edición. Su nombre queda grabado entre grandes pescadores que han marcado la historia del Cap Cana Classic.

Para este jueves se producirá el registro de participantes en el torneo de golf Best-Captain Tee Off. La premiación del torneo de golf se llevará a cabo en horas de la noche del mismo día durante un cóctel de bienvenida en la Capitanía de Marina Cap Cana.

El viernes las embarcaciones se harán a la mar para la primera fecha de pesca. Cada Marlin Azul reportado y debidamente liberado recibirá 300 puntos. Las especies Blanco, Sailfish y Spearfish tendrán un valor de 100 puntos cada una. Cada embarcación requiere tener una cámara de videos a los fines de validar las liberaciones.

Las lanchas se harán a la mar desde las 6:30 de la mañana para tirar líneas al agua a las 7:15 a.m. El primer día las líneas serán levantadas a las 5:00 p.m., mientras que la última fecha lo harán a las 4:45 de la tarde. Los pescadores tendrán dos horas para liberar las especies anzueladas.

Sobre la dedicatoria

Considerado un auténtico caballero del mar, Harry Sargeant fue un mentor para su tripulación en la Black Gold y un amigo para todos los que compartieron el muelle junto a él en Marina Cap Cana.

Sus victorias en el evento, no se debieron solo a las piezas que liberó, sino también al legado de deportividad y camaradería que dejó atrás.

La organización espera que cada tirada, cada pelea y cada liberación sea un homenaje a su vida y a la huella que dejó en la comunidad.