Zonas Metropolitana II y El Valle, en dura lucha por la cima Juegos Escolares

Las zonas Metropolitana II y El Valle mantienen una lucha cerrada por la cima del medallero general de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales tras finalizadas las competencias de taekwondo y gimnasia.

Metropolitana II encabeza con 15 preseas doradas, 16 de plata y 22 de bronce (53), seguido muy de cerca por El Valle, que tiene 15 oros, 10 de plata y siete de bronce (32).

El tercer puesto figura el Nordeste, con 11 metales de primer lugar, ocho de plata y 14 de bronce, e Higuamo está cuarto, con 11 oros, cinco platas y 14 de bronce.

Cibao Norte ocupó el primer lugar de las competencias por equipo masculino en gimnasia, celebrada en el Club Máximo Gómez, con una puntuación de 76.95.

El segundo lugar y la presea de plata fue para la Zona El Valle, con una nota de 75.65, mientras que el bronce lo obtuvo Metropolitana II, con 74.1 puntos.

En femenino, Cibao Sur se colgó el oro, seguido por El Valle y Metropolitana I.

Con el resultado, Cibao Sur retuvo la corona de campeón ganada en la X edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, con una puntuación de 55.49.

En taekwondo, el Nordeste y Metropolitana II sacaron la mayor cuota, con tres preseas doradas por cabeza a falta de una jornada pendiente del torneo.

El Nordeste consiguió tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce, mientras que Metropolitana II obtuvo tres metales dorados, dos de plata y tres de bronce. Cibao Norte se anotó un oro, dos platas y cuatro metales de bronce.

Fútbol masculino

En el inicio del torneo de fútbol masculino, Jarlyn Manuel Rodríguez logró el primer doble “hat trick” en el triunfo del representativo de la zona Cibao Sur 6 goles por 1 ante El Higuamo. El primer “hat trick” de Manuel Rodríguez se produjo en los minutos 2, 10 y 22 de la primera mitad del partido.

Tras el receso, el novel jugador volvió al ataque con las siguientes tres dianas para Cibao Sur, en los minutos 45, 47 y 57, para sumar los primeros tres puntos. El único gol del equipo de Higuamo vino al minuto 44 en las piernas de Mikhail Cedeño.

En otro encuentro, la zona Metropolitana II superó 3 goles por 0 a El Valle con dos tantos de Robert Ciprián. Jean Luis, al minuto 23, sentenció el triunfo de Metropolitana II, en partido correspondiente también al Grupo B.

Softbol masculino

LA VEGA. El combinado de Cibao Norte superó 8 carreras por 4 al representativo de El Valle en el inicio del torneo de softbol femenino que se celebra en el Estadio del Complejo Deportivo de La Vega, subsede de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

Franchesca Paulino comandó el ataque de las ganadoras al conectar un cuadrangular productor de dos carreras, mientras que su compañera de equipo, Aleska Zabala también impulsó par de vueltas.

Elvelis Reyes (1-0) se acreditó el triunfo al lanzar tres entradas completas de un hit (un doble de Odalis Báez), cuatro transferencias y seis ponches. El revés recayó sobre Deyelin Calderón (0-1), quien permitió cuatro hits, siete carreras, siete bases por bolas y tres ponches.

Fútbol sala masculino

Los selectivos de la Zona Suroeste y El Valle salieron victoriosos en la primera jornada del torneo de Fútbol Sala (Fútsal) masculino que se disputa en el Polideportivo de Castillo como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

Yeison Deires anotó tres goles, mientras que Ángel Peña e Ismael Matos sumaron uno cada uno en la victoria del Suroeste 5 por 1 ante Metropolitana II, que tuvo a Oliver José Vásquez de los Santos el autor del único tanto.

En el otro encuentro, Ángel Vicente encabezó el festival de goles de El Valle, que superó 10-1 al Noroeste.

Vicente anotó cinco goles, mientras que Handerly Veras aportó tres, en tanto que Alan Ramírez y Vezías Méndez contribuyeron con uno por cabeza en el triunfo de El Valle.

Por el Noroeste, José Guzmán anotó el único gol del partido.

El Higuamo se impuso 5 por 1 ante Cibao Sur con la actuación de Cristier Ramos del Rosario, quien anotó tres goles, seguido por Elián Peguero Cruz y Arvin Lóprez, con un tanto cada uno.

Por Cibao Sur, Alberson Sánchez logró el tanto de su equipo.

Por otro lado, Metropolitana I doblegó 7-3 al Nordeste, con la actuación de Alejandro Marte, quien anotó cuatro goles, mientras que Luis Rivera aportó tres.

Por el Nordeste, Saúl Hernández y Elchin Gómez, aportaron un gol por cabeza.