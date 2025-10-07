Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Jimmy Llibre listo para competir en el Petit Le Mans de Road Atlanta

Jimmy Llibre mientras se preparaba para una sesión de entrenamientos en su potente Porsche en la pista de Road Atlanta.

Listín DiarioAtlanta, RD

El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para competir este 9 y 10 de octubre en la legendaria pista de Road Atlanta, dentro de la serie Porsche Carrera Cup North America, en la categoría PRO, junto a 40 pilotos que buscarán la gloria en una de las competencias más desafiantes del calendario internacional.

Con gran entusiasmo, Llibre llega a esta cita decidido a cerrar la temporada demostrando su crecimiento, consistencia y compromiso con su país.

“Cada fecha de la temporada nos ha puesto a prueba, y hemos demostrado que estamos adelante, compitiendo con fuerza, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, trabajar con disciplina para alcanzar nuestros objetivos y seguir representando con orgullo a la República Dominicana”, expresó el piloto.

Todas las sesiones y carreras podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de IMSA en YouTube, donde los fanáticos podrán acompañar a Jimmy y vivir de cerca toda la emoción del fin de semana Petit Le Mans.

El calendario de actividades para este fin de semana incluye dos sesiones de práctica este miércoles a las 10:55 de la mañana y 3:30 de la tarde, respectivamente. El jueves 9 de octubre se realizará la clasificación a las 8:35 de la mañana y la primera carrera a las 5:05 de la tarde, mientras que la segunda carrera tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 10:40 de la mañana.

Llibre forma parte del equipo ACI Motorsports, con el apoyo de un sólido grupo de patrocinadores dominicanos e internacionales: Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Lab Mallén, Ministerio de Turismo, ARV Group, Mobil 1, Ground Burger, Grupo Cometa, Hospital HOMS, Don Pollo, Fiduciaria Reservas, Redbridge Insurance, Espaillat Motors, Crisol, Tipico Bonao y Porsche Center Santo Domingo.

Con disciplina, pasión y fe, Jimmy Llibre reafirma su compromiso de dejar en alto la bandera dominicana en cada circuito.

