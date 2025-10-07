Jimmy Llibre listo para competir en el Petit Le Mans de Road Atlanta

El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para competir este 9 y 10 de octubre en la legendaria pista de Road Atlanta, dentro de la serie Porsche Carrera Cup North America, en la categoría PRO, junto a 40 pilotos que buscarán la gloria en una de las competencias más desafiantes del calendario internacional.

Con gran entusiasmo, Llibre llega a esta cita decidido a cerrar la temporada demostrando su crecimiento, consistencia y compromiso con su país.

“Cada fecha de la temporada nos ha puesto a prueba, y hemos demostrado que estamos adelante, compitiendo con fuerza, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, trabajar con disciplina para alcanzar nuestros objetivos y seguir representando con orgullo a la República Dominicana”, expresó el piloto.

Todas las sesiones y carreras podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de IMSA en YouTube, donde los fanáticos podrán acompañar a Jimmy y vivir de cerca toda la emoción del fin de semana Petit Le Mans.

El calendario de actividades para este fin de semana incluye dos sesiones de práctica este miércoles a las 10:55 de la mañana y 3:30 de la tarde, respectivamente. El jueves 9 de octubre se realizará la clasificación a las 8:35 de la mañana y la primera carrera a las 5:05 de la tarde, mientras que la segunda carrera tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 10:40 de la mañana.

Llibre forma parte del equipo ACI Motorsports, con el apoyo de un sólido grupo de patrocinadores dominicanos e internacionales: Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Lab Mallén, Ministerio de Turismo, ARV Group, Mobil 1, Ground Burger, Grupo Cometa, Hospital HOMS, Don Pollo, Fiduciaria Reservas, Redbridge Insurance, Espaillat Motors, Crisol, Tipico Bonao y Porsche Center Santo Domingo.

Con disciplina, pasión y fe, Jimmy Llibre reafirma su compromiso de dejar en alto la bandera dominicana en cada circuito.