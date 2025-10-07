El Cap Cana Classic International Billfish Tournament 2025 se iniciará el jueves

El Cap Cana Classic International Billfish Tournament 2025 será efectuado del 9 al 11 de los corrientes marcando con orgullo la celebración de sus 21 años de trayectoria, consolidándose como un ícono dentro del calendario de la pesca deportiva en el país.

Este evento no solo representa una competencia de alto nivel, sino también un punto de encuentro internacional para los amantes del mar, el deporte y la conservación.

Desde sus inicios el torneo ha convocado a pescadores de clase mundial provenientes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, quienes encuentran en las aguas profundas de Cap Cana el escenario perfecto para desafiar sus habilidades, la belleza natural del destino y la infraestructura de primera categoría de la marina, que convierten esta experiencia en algo verdaderamente inolvidable.

El Cap Cana Classic apuesta con firmeza por la pesca deportiva responsable y la sostenibilidad marina. A través de la práctica de liberación de especies, el torneo reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad marina, promoviendo una pesca ética que permite preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

El director de la Marina Cap Cana, Silvano Suazo, confirmó mediante comunicado de prensa que para la edición 2025 de Cap Cana Classic IBT, se espera la participación de 30 embarcaciones provenientes principalmente de la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos, México, Italia y el anfitrión República Dominicana, entre otros.

Se competirá en dos categorías: Sonar y No-Sonar, optando por atractivos premios en efectivo y reconocimientos especiales. En ambas categorías serán premiadas las lanchas de primera, segunda y tercera posición. De igual modo se reconocerá al mejor pescador overall, mejor dama y mejor pescador junior.

Adicionalmente se entregará un reconocimiento especial a la mejor embarcación overall, que resultará del más alto desempeño entre ambas categorías combinadas. Además, se hará entrega del Trofeo Perpetuo al mejor pescador overall del torneo, un reconocimiento especial que trasciende esta edición. Su nombre queda grabado entre grandes pescadores que han marcado la historia del Cap Cana Classic.

evento de golf

Previo a la justa marina está programado, para el jueves 9, el registro de participantes en el torneo de golf Best-Captain Tee Off. La premiación del torneo de golf se llevará a cabo la noche de ese mismo día en medio de un cóctel de bienvenida en la Capitanía de Marina Cap Cana.

Al día siguiente, viernes 10, las embarcaciones se harán a la mar para la primera fecha de pesca. Los familiares de los pescadores disfrutarán actividades recreativas. El sábado 11, último día de pesca, se hará la gran cena de premiación.

Esta edición promete un ambiente de alto nivel, fortaleciendo los lazos de la comunidad pesquera y celebrando la excelencia en cada detalle.