Zona Metropolitana 2 y Cibao Norte toman delantera basket 3x3 femenino JDNE

Las zonas Metropolitana 2 y Cibao Norte iniciaron con triunfos en la apertura del baloncesto 3x3 celebrado ante una gran asistencia de fanáticos en la cancha principal del complejo deportivo Juan Pablo Duarte.

En la modalidad femenino La Metropolitana 2 venció 5-3 al Cibao Noroeste en un partido bien reñido desde el principio hasta el final.

En otro encuentro el Cibao Norte le ganó en otro encuentro muy disputado al Cibao Sur para lograr su primera victoria del evento.

Así mismo la representación del Nordeste 2 le ganó con fácil anotación 9-3 al Suroeste en un encuentro que dominaron desde el inicio del juego.

En la rama masculina los equipos del Suroeste, Cibao Sur y Cibao Noroeste tomaron la delantera tras conseguir sendos triunfos en la primera ronda del evento.

En el primer partido la zona Suroeste viniendo de atrás venció 7-4 a la zona del Higuamo donde lograron realizar un rally en los últimos segundos del partido.

En un partido muy disputado no apto para cardiacos la zona Cibao Sur le ganó apretadamente 14-13 a la zona del Valle.

En otro encuentro muy reñido la zona Cibao Noroeste le ganó apretadamente 7-6 a la zona Metropolitana 2.

La justa seguirá hoy a las tres de la tarde en la cancha del complejo deportivo Juan Pablo Duarte con varios partidos que definirán la serie regular del evento.