Ethan Pichardo obtiene emocionante victoria en Mundial Tillotson T4 de España

Teniendo la gallardía de un veterano, el niño Ethan Pichardo se alzó con la victoria de la categoría Bambino, escoltado por su compatriota Edgar Ureña, quienes pusieron la bandera dominicana en lo más alto del podio venciendo a 15 competidores más en el Mundial Tillotson T4 que se celebró en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, Valencia, España.

Pichardo salía en la segunda posición detrás de su compatriota Shamir Licairac, los cuales tuvieron una intensa batalla durante las primeras vueltas junto al japonés Kokuho Takachika quien desde el tercer lugar se ubicó primero en la vuelta 6 de las 8 pactada, a falta de dos vueltas para completar Pichardo con el kart #44 entró a liderar hasta el final para llevarse la bandera a cuadros.

Ureña hizo un trabajo fenomenal al remontar desde la quinta posición de salida, hasta el segundo escalón del podio, pudo librar los percances en las últimas vueltas y salir por la puerta grande sin inconvenientes, para darle a República Dominicana el segundo de los tres podios obtenidos en el certamen Mundial.

El otro podio que celebró la delegación dominicana fue el tercer lugar de Jimmy Cabrera en la categoría Senior, llegando detrás de Tim Vanelleswijk y José Gómez. Con estos resultados la Republica Dominicana entra en el Top 15 de esta copa de naciones que consta de 34 países participantes.

La delegación contó además con los pilotos Manuel González y Floiran Varela, Alonso Bonetti, Valentina Helena, Eduardo José Espaillat Orsini, Gunter Javier Schulz Montolio y Shamir Licairac Montes de Oca. Junto a ellos estuvieron acompañándolos los veteranos Riandys Helena y Alain Giraldi, quienes le brindaron apoyo técnico y psicológico, además de compartir su vasta experiencia para orientar a los jóvenes pilotos.