Zona Metropolitana II domina la kata en el judo de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales

La zona Metropolitana II se alzó con las dos medallas de oro que entregó la modalidad kata del torneo de judo en la primera jornada de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en esta ciudad.

La Metropolitana II, conformada por Monte Plata y Santo Domingo, ganó el oro en femenino, con las atletas Wileny Sierra Tori y Yamili Consoro, las cuales recibieron una puntuación de 209.5.

En masculino, la Metropolitana II también ocupó el primer lugar, con 247 puntos, con los judocas Jodely Santana Tori y Darlin Marte.

La presea de plata en femenino la obtuvo El Valle (Azua y San Juan de la Maguana), on 202.5 puntos, con las atletas Melany Pujols y Ashly Rodríguez, y el bronce en masculino, con 189.5, el tercer puesto con Miguel Beltré y Oscar Ferrera.

El segundo lugar en masculino lo ganó la zona Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), con 224.5 puntos, con los deportistas Enmanuel Paulino y Luisander del Orbe. En femenino, el Nordeste quedó tercero, con las judocas Yaribel Candelario y Verlin Acosta, con 201.5.

En los primeros combates de shai (pelea), El Valle, con Melanie Pujols, obtuvo el primer oro, en -48 kilos femeninos, al vencer a Leslie Paniagua, de la zona Metropolitana I. El bronce lo ganaron Yamily Consoro, de Metropolitana II.

Liranyi Santana, de la Zona Sur, -40 kilogramos, se impuso ante Franchesca Vólquez, también del Sur, para quedar con oro y plata.

Michell Paniagua (Metropolitana 1) y Steicy Cabral (El Valle) se quedaron con el tercer lugar del podio.

Baloncesto femenino

Los quintetos Metropolitana II y Suroeste salieron con sendas victorias en la primera jornada del torneo de baloncesto femenino celebrada en el Techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que organiza el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

La Metropolitana II (1-0) navegó sin dificultad para superar 95-14 a Cibao Norte, con la actuación de Nathaly Estrella Santana, quien anotó 32 puntos, seguida por Cristal Bautista Consuelo, con 20, y Ana María Martínez, con 10 tantos. Los parciales finalizaron 30-7, 22-7, 26-0 y 17-0. Por Cibao Norte (0-1), Karly Polo Núñez anotó seis unidades.

En el otro resultado, la representación del Suroeste dispuso 41 por 35 de la escuadra Noroeste. Los períodos concluyeron 20-5, 5-7, 12-10 y 10-11 a favor del Suroeste, que tuvo la actuación ofensiva de Delinda Mercedes, con 17 puntos, y Ryandris Cuevas, con 12 tantos.

Por el Noroeste (0-1), Osmeiri Peralta terminó con 11 puntos, y Mabelis Taveras agregó 10 unidades.