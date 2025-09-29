Los kartistas dominicanos busca hacer historia en el Mundial de España

Con once integrantes, entre pilotos y personal de apoyo, la delegación dominicana de kartistas se prepara para hacer historia en el Tillotson T4 Nations Cup, al competir en tres categorías y aspirar a lo más alto del podio en el exigente duelo internacional que se celebrará del 1 al 5 de octubre de 2025 en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, Valencia, España.

La bandera tricolor estará defendida en la categoría Senior por Manuel González y Floiran Varela, quienes medirán su talento frente a pilotos de nivel mundial, buscando alcanzar los mejores resultados posibles. En la categoría Junior, competirán Alonso Bonneti y Valentina Helena; esta última ya cuenta con experiencia en escenarios similares y representará al país nuevamente con gallardía.

La categoría Bambino, la que agrupa a los más jóvenes, será la más nutrida del equipo dominicano, con Edgar Gael Ureña Santana; Eduardo José Espaillat Orsini; Ethan Daniel Pichardo Bello; Gunter Javier Schulz Montolio; y Shamir Licairac Montes de Oca. A estos talentos se sumarán los veteranos Riandys Helena y Alain Giraldi, quienes acompañarán al equipo brindando apoyo técnico y psicológico, además de compartir su vasta experiencia para orientar a los jóvenes pilotos.

Riandys Helena, ex campeón de karting y embajador de la marca Tillotson en República Dominicana, expresó su emoción al ver tanto talento distribuido en distintas categorías para este campeonato. “Para nosotros este será un gran reto, lleno de muchas emociones, ya que contamos con un Manuel González que nos representará por tercera ocasión, y en cada una de esas participaciones ha sido mejor que la anterior, por lo que esperamos un gran resultado. Lo mismo con Valentina, quien se ha preparado arduamente para traer al país un gran logro gracias a la experiencia acumulada en este torneo”, señaló Helena ante los presentes.

La presentación oficial de los pilotos se realizó en las instalaciones de SD Karting, hogar del kartismo dominicano, donde los competidores compartieron sus experiencias y planes futuros, mientras disfrutaban de su pasión por este deporte. A los invitados especiales y amigos de la prensa se les permitió disfrutar de una tarde de competencia y diversión junto a los profesionales del kartismo, resaltando la unión y el compromiso del equipo nacional.

El evento Tillotson T4 Nations Cup es una competencia internacional organizada por Tillotson junto con RGMMC. El escenario será el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero en Valencia, que tiene 1,428 metros de longitud y aproximadamente 9 metros de ancho, incluye zonas técnicas y rectas que ponen a prueba tanto la habilidad del piloto como la eficiencia del vehículo.