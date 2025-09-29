Cuando el deporte sostiene la esperanza

Hay quienes ven en el deporte solo competencia, cifras o fama. Pero para muchos, especialmente en contextos como el nuestro, el deporte representa una de las pocas ilusiones verdaderas que aún movilizan a miles de jóvenes con hambre de sentido y dignidad. En países como República Dominicana, donde las desigualdades sociales son evidentes, el deporte —y en particular el béisbol— se convierte en un camino de esperanza, en una posibilidad real de superación, en una válvula de escape frente a entornos donde las oportunidades son escasas o desiguales.

No hablamos de fantasías infantiles ni de sueños fabricados por la televisión. Hablamos de ilusiones que, aunque no siempre se alcanzan, dan forma al carácter. El adolescente que entrena bajo el sol, sin certeza de ser firmado; el que va al estadio prestado, con un guante usado y una convicción intacta; la familia que acompaña en silencio, sin saber si lo lograrán. Esas escenas no son anecdóticas: son parte de nuestra identidad.

El deporte, cuando se vive con verdad, enseña lo que muchos discursos han olvidado: respeto, disciplina, temple, sentido del límite, aceptación de la derrota.

No todos llegan a la cima, y sin embargo todos aprenden algo que no está en los libros ni en las redes sociales: el valor de esforzarse sin garantías.

Claro que hay distorsiones: ilusiones infladas, promesas falsas, manipulación de talentos. Pero eso no anula la fuerza de fondo. Lo admirable es que, aun con todo eso, el deporte sigue siendo para muchos una escuela de vida. Y no por lo que se gana, sino por lo que se llega a ser.

Quien se ilusiona de verdad con el deporte no se engaña: sabe que no es fácil. Pero esa dificultad le da sentido. La ilusión bien fundada no es evasión: es motor. Es energía emocional con dirección.

En medio de una sociedad donde la rutina desgasta y la desconfianza avanza, el deporte sigue siendo —para muchos— una forma de seguir creyendo, de levantarse temprano, de resistir. A veces, es la única manera digna que tienen de soñar con los ojos abiertos.