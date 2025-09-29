El Club Naco anuncia Copa Judo Internacional 2025

El Club Deportivo Naco anunció este domingo que trabaja en la organización y montaje de la Copa Judo Naco Internacional 2025, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre venidero en el Polideportivo Tony Barreiro, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La información la suministró el inmortal del Deporte y entrenador principal del Club Naco, Juan Chalas, quien afirmó que en los próximos días estarán ofreciendo mayores detalles de la contienda de Judo.

“Nueva vez, nuestra Copa Judo Internacional ha generado una gran expectativa en la familia del judo dominicano y estamos recibiendo confirmación de clubes y países del extranjero que han asegurado que estarán competiendo en el certamen” adujo Chalas.

Aseguró que la calidad técnica de los judocas está garantizada porque tienen muchos meses preparándose para la justa, al tiempo que valoró también el apoyo de patrocinios que vienen recibiendo de empresas privadas y publicas.

Indicó que agradece todas las facilidades que está otorgando la Junta Directiva del Club Naco, la Dirección de Deportes, así como la Asociación de Padre del Judo por su entrega, dedicación y pasión para que la Copa Judo Internacional 2025 sea un rotundo éxito.

Sostuvo Chalas que el evento de Judo tendrá el aval de la Federación Dominicana de Judo, así como de la Asociación de Judo del Distrito Nacional, que siempre han sido dos grandes aliados del club y de la Copa.

“Cada año se suman más países y más clubes de Judo por lo que podemos vaticinar que será una verdadera fiesta de nuestro deporte durante esos dos días”, acotó.

Agradeció a los altos ejecutivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por las facilidades otorgadas para que el certamen se lleve a cabo en el Tony Barreiro.