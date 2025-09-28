Arianna Estrella brilla en XX Clásico Rolling, se corona en la máxima categoría

La estelar raqueta santiagués Arianna Estrella resultó la principal figura femenina del XX Clásico Internacional Rolling de Tenis de Mesa que se jugó el fin de semana en la Gran Arena del Cibao, en honor al inmortal Raymundo Fermín.

Estrella, una de las jugadoras de mayor proyección en el proyecto de la Federación Dominicana (FEDOTEME), se mostró implacable en mesa ante Crismeilyn Rodríguez, a quien superó 3-0 en la final del evento.

Yulianny Aquino, de Monte Plata, terminó consiguiendo el tercer peldaño en podio.

Leslie Pérez, también de Santiago, en representación del Club Máximo Morel, se tituló en la U15 al superar a la mocana Mers Cabrera. Eliana Martínez, de Santiago, quedó tercera.

El Máximo Morel, de Santiago, dominó por completo el podio de la U13, de las manos de Dexanny Silverio, Esteisy Hernández y Violet Jiménez.

Shayna Polanco se proclamó en la división U11, escoltada por Brenda Jiménez, vegana, y Rayne Reyes, también de Santiago.

Las categorías menores concluyeron con el éxito de Sasha Ventura en la U9, quien superó a su com puebla a santiaguera Angélica Gómez. Dianny Abreu, vegana, quedó en tercero.

Durante la jornada sabatina de reconoció al ex selección nacional Ruben Brens Peñaló, una de la principales raquetas de equipo patrio, en la década de los 70s. Recibió una placa de manos del organizador Rolling Fermín, en compañía del inmortal Juan Vila.