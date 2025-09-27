La ACD juramenta su filial en Nueva York encabezada por Gabriel Balcácel

El comunicador deportivo Gabriel Barcácel fue juramentado como presidente de la filial en esta ciudad de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

"Hemos iniciado una nueva etapa en la filial de Nueva York, pongo en las manos de cada uno de estos profesionales la responsabilidad de mantener y solidificar la entidad en esta ciudad para el beneficio de las entidades deportivas y la diáspora", dijo el periodista Américo Celado presidente de la ACD al hacer uso de la palabra en la actividad.

Acompañan a Barcácel en la directiva, Daniel Reyes y Martín Zapata como primer y segundo vice presidente.

Completan el cuadro directivo, Miwany Ruiz, secretaria, Max Pérez Jiménez, tesorero, los vocales serán Johnny Trujillo, Néstor Julio Rosario, Otniel Batista.

La destacada periodista Raquel Infante fue designada en relaciones públicas y redes sociales.

El veterano cronista deportivo Julio Ogando estará como encargado de cultura y deportes, Miguel Monta nos y Santiago Dolciné serán asesores.

Celado juramentó la directiva de la ACD-NY, la que estará por un periodo de dos años.

"Gracias por la oportunidad de encabezar este selecto grupo de comunicadores, trabajaremos unidos y en consenso para fortalecer la asociación", dijo Barcácel tras ser posicionado.

Al hacer uso de la palabra, cada miembro del comité ejecutivo se comprometió a dar lo mejor por la ACD-NY.

Hicieron acto de presencia el diputado de ultramar Cirilo Moronta, el empresario y líder comunitario Roberto Rojas y el presidente de la Unión Deportiva de Nueva York, Evaristo Madrigal.

La ceremonia de juramentacion se realizó en el restaurant 809 Lounge del alto Manhattan.