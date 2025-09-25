Ministro Kelvin Cruz critica ligas “que hacen negocios con el deporte”

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, llamará a capítulo a los dirigentes de clubes, ligas y academias formales e informales que, entiende, exigen mucho, obtienen beneficios económicos personales y no le retribuyen nada a la sociedad.

Cruz criticó acremente a esos dirigentes, a los cuales no identificó, durante el acto inaugural de un multiuso en la Academia de Béisbol La Javilla, en Villa Duarte, donde reveló que desde que asumió el cargo en agosto de 2024 les ha dado seguimiento y está claro que están haciendo negocios con el deporte.

“Veo a mucha gente haciendo negocios con el deporte, pero que no le dan nada a cambio a su sociedad. Veo muchas academias informales que exigen, exigen, exigen, exigen y todo lo que buscan es para sus bolsillos”, enfatizó.

El ministro Cruz advirtió que ello le ha provocado “un dolorcito” y que se tomará un café con ese grupo dirigencial para establecer reglas claras.

“Muy pronto nos estaremos sentando con mucha gente de esas para que pongamos las cosas claras. No es solamente ganar, también es aportar a la sociedad”, adelantó el titular de la cartera deportiva oficial.

Elogió las instalaciones de la Academia La Javilla, destacando su buen mantenimiento, alta calidad en los servicios, limpieza, orden y seguridad.

“Esta es la apuesta del deporte de República Dominicana. Este es el ejemplo que tenemos que emular. Es por aquí que tenemos que ir", subrayó.