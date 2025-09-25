recreación
Todo lo que debes saber de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025
Reunirán a más de 4,000 atletas de todo el territorio nacional, quienes competirán en 21 disciplinas deportivas a lo largo de 201 pruebas.
Del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2025, la República Dominicana vivirá la fiesta deportiva escolar más grande del país con la celebración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).
El evento reunirá a más de 4,000 atletas de todo el territorio nacional, quienes competirán en 21 disciplinas deportivas a lo largo de 201 pruebas. Los Juegos, que se extenderán durante 14 días, impactarán directamente a más de 200 mil estudiantes y contarán con el respaldo de un equipo organizador de más de 400 oficiales técnicos y un staff superior a 300 personas.
Sedes y subsedes
San Francisco de Macorís (sede principal)
La Vega
Salcedo
Nagua
En estas ciudades se han remozado instalaciones deportivas que albergarán las diferentes disciplinas.
Disciplinas deportivas
Atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, boxeo, futsal, gimnasia de grupo, judo, karate, lucha, béisbol, ajedrez, béisbol 5, fútbol, halterofilia, softbol, bádminton, balonmano, carrera de orientación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.
Instalaciones por disciplina
San Francisco de Macorís
Ceremonia inaugural: Pista del complejo deportivo
Atletismo: Pista complejo deportivo
Baloncesto: Techado Mario Ortega
Baloncesto 3x3: Explanada complejo deportivo
Boxeo: Club San Vicente de Paúl
Futsal: Polideportivo del municipio Castillo
Gimnasia de grupo: Club Máximo Gómez
Judo, Karate y Lucha: Techado Club San Martín
Nagua
Béisbol: Instalación en proceso de confirmación oficial
La Vega
Ajedrez: Templo de la Fama
Béisbol 5: Cancha de balonmano del complejo deportivo
Halterofilia: Club Enriquillo
Softbol: Estadio del complejo deportivo (Play La Piscina)
Salcedo
Bádminton, Taekwondo, Tenis de Mesa, Voleibol: Polivalente y Multiuso Villa Tapia
Balonmano: Pabellón del complejo deportivo
Carrera de orientación: Polideportivo y zonas aledañas
Regiones participantes
Nueve zonas del país competirán en estos Juegos, cada una identificada con un color:
Cibao Noroeste (Naranja): Valverde, Mao, Montecristi.
Cibao Norte (Negro): Santiago, Puerto Plata.
El Valle (Azul claro): Azua, San Juan de la Maguana.
Suroeste (Azul oscuro): Barahona, Neyba.
Metropolitana (Rojo): Distrito Nacional, San Cristóbal.
Higuamo (Verde oscuro): Higüey, San Pedro de Macorís.
Metropolitana II (Verde claro): Monte Plata, Santo Domingo.
Cibao Sur (Gris): La Vega, Sánchez Ramírez.
Cibao Nordeste (Amarillo): Nagua, San Francisco de Macorís.
Facilidades para las delegaciones
Los atletas y técnicos contarán con:
Alimentación
Transporte
Alojamiento
Uniformes
Servicios médicos
Seguridad
Transmisión de los Juegos
Los Juegos Escolares 2025 se transmitirán en televisión nacional e internacional a través de Teleantillas, Canal 10, para toda la República Dominicana y por Supercanal en los Estados Unidos. También serán transmitidos a través del canal de YouTube del INEFI (INEFIRDOFICIAL), además de una cobertura digital a gran escala. Las transmisiones contarán con experimentadas voces como Carlos Almánzar, Orlando Méndez, José Luis Montilla, Hecmary Ugarte, entre otros.
Ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural se realizará el 3 de octubre con el desfile de los estudiantes atletas que participarán en el evento. El acto será conducido por Lizbeth Santos, Yancen Pujols y Juan Carlos Santana. Además, la participación de equipos de marcha escolar y reconocidos artistas de San Francisco de Macorís.