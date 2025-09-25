Coronados campeones en el día final del Master of the Ocean 2025

La 20ma. edición del Master of the Ocean llegó a un cierre espectacular bajo cielos caribeños perfectos. Con sol radiante, olas lisas de 3 a 6 pies y casi sin viento, el día final fue considerado el más hermoso de la competencia — el escenario ideal para coronar a los nuevos campeones de este decatlón único de deportes acuáticos.

El codiciado título de Campeón Overall fue para Maxime L’Huillier de México, cuya consistencia en todas las disciplinas y sobresalientes actuaciones en surf lo llevaron a la cima. Juan Silvestre Lena de Argentina obtuvo el 2º lugar, mientras que el dominicano Samuel Pérez aseguró el 3º, para el deleite del público local.

En la categoría por Equipos, el Kite Beach Center se llevó el 1º lugar, capitaneado por Samuel Pérez-Hults junto a sus compañeros Alejandro Ciprián (Surf), Joselito del Rosario (Kite), Maarja Kivistik (SUP) y Makani Andrews (Wingfoil). En 2º lugar quedó el Dream Team (capitaneado por Francis González con Nicolás de la Cruz, Carlos Arnaun, Aline Adisaka y Maxime L’Huillier), mostrando fuerza y precisión. El Elite Watersports (liderado por Elvis Pichardo con Adolfo Mena, Edwin Hiraldo, Daniel Liriano y Samuela Mulé) completó el podio en 3º lugar.

La división Future Masters Junior ofreció actuaciones inspiradoras que confirman un futuro brillante para Cabarete. Luca Lamberti se coronó campeón, seguido de Luis Alfredo Cruz en 2º lugar y Bo Bougant en 3º.

Los honores especiales fueron para Maarja Kivistik como Overall Female Master, y para Jerónimo Abogado como Overall Future Master, reconociendo sus notables aportes y versatilidad a lo largo del evento.

En la playa, los fanáticos disfrutaron de impecables exhibiciones de Surf y SUP en las finales, donde la resistencia, el estilo y la fluidez se unieron en condiciones perfectas. La atmósfera fue electrizante, confirmando una vez más a Cabarete como epicentro mundial de los deportes acuáticos multidisciplinarios.

Como punto cultural destacado, el Beach Culture World Tour, liderado por el miembro del salón de la fama del windsurf y leyenda de los deportes acuáticos Brian Talma, de la isla de la acción Barbados, entregó los Global Organic Tourism Awards a Georges Coutu y Millennium Hotel por su sobresaliente contribución al desarrollo de los deportes acuáticos y los atletas de Cabarete durante más de 40 años, así como su apoyo al Master of the Ocean desde su inicio en 2003. También fueron reconocidas Copa Airlines y Edelweiss Air por su fuerte contribución al turismo deportivo y su continuo respaldo al evento.

Más allá de la competencia, el evento de cinco días integró deporte, sostenibilidad y comunidad, con momentos destacados como el Community Day en Playa Encuentro y los intercambios culturales que enriquecieron tanto a atletas como a espectadores.