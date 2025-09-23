Comité Olímpico Dominicano devela galería de expresidentes y secretarios generales

Parte de la historia del movimiento olímpico nacional ha quedado plasmada en fotos desde la mañana de este martes, con el desvelamiento de la Galería de ex Presidentes y Secretarios Generales del Comité Olímpico Dominicano (COD), así como de los titulares que ha tenido el Comité Olímpico Internacional (COI).

El mural, que se encuentra en la sede de la casa olímpica, es un recuento de las huellas dejadas por los que han sido los principales líderes que ha tenido el COD desde su creación en 1946.

El comité ejecutivo del COD manifestó que el develamiento de la galería de fotos es parte del legado que se quiere dejar para las futuras generaciones, así como para que los visitantes a la instalación conozcan parte del recorrido histórico de la entidad.

“Es un gusto para nosotros tenerlos aquí compartiendo este momento tan importante, en el que el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano hace un reconocimiento a la trayectoria de la dirigencia de varios de sus históricos miembros”, expresó el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, en las palabras introductorias.

De igual modo, hizo uso de la palabra el secretario general del COD, licenciado Luis Chanlatte, quien destacó la importancia del mural.

“No era posible que se visitara las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano y que no se conociera parte de su historia. De ahora en adelante, cada atleta, dirigente y visitante que venga aquí, podrá detenerse unos segundos a ver la historia de cada uno de esos hombres que han forjado esta institución”, indicó el licenciado Chanlatte, quien señaló que se debe seguir trabajando en el legado histórico del COD.

Como representantes de los anteriores presidentes y secretarios generales del COD, el doctor José Joaquín Puello Herrera y Rafael -Fey- Duquela agradecieron el acto, al que acudieron atletas, dirigentes deportivos y ex miembros del comité ejecutivo de la entidad olímpica.

“Estoy muy emocionado con esta galería”, expresó el doctor Puello Herrera, quien consideró que la historia del COD “ha sido impresionante”.

“Gracias al comité ejecutivo por esta galería, ya que la historia tendrá que ser reescrita una y otra vez”, dijo el doctor Puello Herrera, quien recordó algunas de sus vivencias al frente de la entidad olímpica nacional desde 1982 hasta el 2004.

Fey Duquela consideró que el espacio reservado para los presidentes y secretarios generales es un aporte a la cultura que representa toda la historia del movimiento olímpico.

“Me siento muy satisfecho de poder compartir con ustedes. Somos y seremos olímpicos”, externó el ex secretario del COD durante el periodo 1975-1982.

Previo al desvelamiento fueron presentados videos que reúne la historia del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Dominicano.