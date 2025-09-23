El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports realiza una sesión en Santo Domingo

El comité ejecutivo de Centro Caribe Sports, encabezado por su presidente Luis Mejía Oviedo, se reunió la mañana de este martes en el salón diplomático del Hotel Embajador, Santo Domingo, República Dominicana, donde se presentaron nuevos proyectos rumbo a los Juegos del centenario de la organización deportiva, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante el comité ejecutivo ordinario, también estuvo presente el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 (COSADO), José Monegro, quien realizó una exposición de la gestión operativa de los juegos.

Además, ratificó el compromiso de llevar una línea de tiempo eficiente de los juegos para darle la mayor confiabilidad al ejecutivo de centro Caribe sports,queremos hacer unos dignos juegos de una organización con tanta historia como Centro Caribe Sports.

Asimismo, las distintas comisiones de trabajo rindieron informes sobre sus respectivas áreas:

Técnica, a cargo de Luis Mejía.

Atletas, dirigida por María Soto.

Médica, presentada por Hans Larsen.

Legal, a cargo de Christopher Samuda.

Mujer y Deporte, liderada por Annette Knott.

Marketing, con la intervención de Felipe Vicini y Jackie Guerra.

Comunicaciones, presentada por Juan Guerra.

La agenda también incluyó la revisión de otros asuntos relevantes como los avances en materia de Olimpiadas Especiales y la participación de los países que conforman la organización en los próximos eventos regionales.

Con esta reunión, Centro Caribe Sports reafirma su compromiso con la organización eficiente y transparente de sus competencias, así como con el fortalecimiento del deporte en toda la región.

La amplía agenda del comité ejecutivo continúa mañana miércoles 24 de septiembre, cuando el COSADO, presenté oficialmente los juegos con nuevas novedades.