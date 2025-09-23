ACDS presenta nominados a Premios Luis Luque a los cronistas deportivos de Santiago

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) seleccionó a los nominados para recibir los Premios Luís Luque, que galardona a los más destacados periodistas del deporte en el año 2024 en la misma gala Atletas del Año de Santiago.

El presidente de la ACDS, Américo Cabrera, informó que, del grupo de nominados, serán galardonados los cronistas deportivos escogidos el lunes 6 de octubre 2025 desde las 7:30pm en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

Las premiaciones atletas y Premios Luís Luque a los cronistas deportivos del año son auspiciadas por, Banreservas, el más importante auspiciador, así como del Ministerio Dominicano de Deportes, Alcaldía de Santiago, ProIndustria, Fundación Cibao FC, Cementos Cibao, Baltimore Dominicana (Baldom), Castro Sports, La Aurora y Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

Cronistas nominados

Camarógrafo (Premio Bernardo Minier), Federico Basilis, Eugenio García y Carlos José Consuegra; fotógrafo (Premio Antonio Martínez), Oscar Polanco, Tony Núñez y Aneudy Tavárez; cronista Femenina (Premio Dionisia Pérez), Zobeida Rivas, Osny Cabreja y Johanny Núñez.

Renglón Radio (Premio Reynaldo Filpo), Elias Wehbe (Amanecer Deportivo), Santana Martínez (Ronda Deportiva), Santiago Saint-Hilaire (Meridiano Deportivo) y Sócrates Polanco; programa semanal o especializado, Xtremo Total, Pasión Deportiva, Boxeo Internacional y Rolling TV; televisión (Premio César Delmonte y Consuegra), Acontecer Deportivo-Ezequiel Sosa; Visión Deportiva-Maro Vásquez; InfoDeportivas-Santana Martínez y Al Medio Día Deportes-David Cepeda.

Prensa Escrita (Premio Domingo Saint-Hilaire; Domingo Hernández; Bienvenido –Tuto- Tavárez; José Adriano Rodríguez y Ezequiel Sosa; Medios Digitales (Premio Pappy Pérez); Juan Saint-Hilaire, Elwin Peña, Ezequiel Sosa y Leonardo Pérez; voz comercial (Premio Virgilio Cepeda); Wilson Silverio, Juan Peña, Héctor Cepin y Gustavo Suriel.

Cronista Militante (Premio Juan Mendoza), Zobeida Rivas, Héctor Cepin, Rafael -Fellito- Ortiz, Francisco Santos y José Valverde; cronista en el Extranjero (Premio Rafael Paquete Fernández), Martin Zapata, Tenchy Rodríguez, Luis Ramón Polanco y Orbin Pérez.

Plataforma digital, La Liga Work, E & E, Mega Deportes y Deportes Al Límite; comentarista (Premio Félix Bruno), Juan Saint-Hilaire, Elias Wehbe, Osvaldo Franco, Rolando Eduardo Fermín y Sócrates Polanco; Narración (Premio Ramón De Luna), José Luis Rodríguez, Santana Martínez, Santiago Dolciné y David Cepeda, al final, de entre todos los galardonados, se escogerá el Cronista del Año.