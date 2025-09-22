Payano expone visión de la FP para que se apruebe la Ley General del Deporte

El miembro titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo y exministro de Deportes (2004-2012) y recién electo a la Dirección Política, Felipe- Jey- Payano, asistió a una invitación de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, donde expuso con firmeza la visión de su organización política para que sea aprobada “lo más pronto posible” la modificación a la Ley General de Deportes.

Dijo que ahora hay un anteproyecto de modificaciones, bien consensuado, a la Ley del Deporte, que ha sometido el diputado de la FP, Heriberto Aracena. "Agradecemos a la comisión de deportes por la invitación donde respondimos todas las preguntas y quedaron satisfechos", adujo.

Asimismo, declaró con vehemencia la necesidad que se lleve a cabo el II Censo Nacional de Recursos Humanos, Entidades Deportivas e Instalaciones Deportivas, ya que daría mayor visión y claridad para ver dónde invertir de manera eficiente los recursos desde el Ministerio de Deportes.

Expuso que el deporte en el país necesita desde hace mucho tiempo que se apruebe la Ley General de Deportes, porque será una gran herramienta para encauzar las actividades deportivas hacia nuevos horizontes.

Recordó que el 2005, siendo ministro de deportes, se creó una comisión que encabezaba el entonces viceministro, Heriberto Morrison y otros miembros, quienes hicieron un gran trabajo para crear la Ley del Deporte, pero luego todo se desvirtuó y el presidente Fernández tuvo que vetarla.

“Lo que si abogamos y eso lo haremos siempre es que la parte social y humana del atleta, entrenador, del dirigente, de los nuevos valores y los inmortales del Deporte tiene que tener sus derechos adquiridos consagrados en la Ley”, dijo Payano.

Aseguró que siempre ha estado abierto a cooperar junto a los diputados y senadores de la Fuerza del Pueblo, con la anuencia del presidente del partido, doctor Leonel Fernández, para que se apruebe una Ley del Deporte, justa, equitativa y que siempre favorezca a los deportistas.hec

Al final, los diputados de las diferentes bancadas políticas realizaron varias preguntas a Payano y lo felicitaron por la claridad de los conceptos y la visión que tiene del deporte en sus ejecutorias.

Aseguró que las grandes conquistas que se lograron en los dos ciclos olímpicos 2004-2008 y 2008-2012, se debió a que desde el gobierno central que dirigía el entonces presidente Leonel Fernández, un deportista a carta cabal y él desde el Ministerio de Deportes, se puso como eje central al deportista.

“Esos esos dos períodos llegaron varias medallas olímpicas de oro y plata, Atenas 2004, China 2008 y Londres 2012 donde se lograron tres preseas de oro y dos de plata, que las lograron Félix Sánchez (un oro), Félix Díaz, oro en China y las plata, Gabriel Mercedes en China 2008 y nuevamente, Sánchez un oro en Londres y Luguelin Santos, una plata”, añadió Payano.