Juramentan al CO Campeonato Centroamericano de Levantamiento de Pesas

La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas juramentó este lunes a los integrantes del Comité Organizador encargado de dirigir los trabajos del Campeonato Centroamericano y del Caribe ‘Santo Domingo 2025’, programado para disputarse del 6 al 13 de diciembre.

Al frente del comité fue designado el director del Consejo Nacional de Fronteras, licenciado José Antolín Polanco Rosa, quien agradeció la designación, al encabezar el evento junto al viceministro administrativo de Deportes, Franklin de la Mota, quien representó al ministro Kelvin Cruz.

Polanco Rosa destacó la magnitud del evento y agradeció al ministro de Deportes por su apoyo y a la Federación de Pesas por la confianza depositada en su persona.

Dijo que trabajará tesoneramente para que “nuestro país sea anfitrión de un evento de calidad, “Primero, por la cantidad de países que participarán, 26, que será un reto para la Federación de Pesas. Y segundo, por la importancia de la actividad que es clasificatoria para los Juegos Centroamericanos del año próximo. Así que para nosotros es un honor y le prometemos no defraudar”, afirmó.

La juramentación la hizo el ingeniero Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano. El evento se realizó en el auditorio del Museo del Deporte, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la presencia, además, de los dirigentes deportivos Rafael Villalona, José Luis Ramírez y Nelson Ramírez.

El funcionario estará acompañado, en el comité, de reconocidas personalidades, como el subdirector del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y pasado viceministro técnico de Deportes, Elvys Duarte, quien ocupará una de las tres vicepresidencias.

También trabajarán en calidad de vicepresidentes el reputado entrenador Tony Mesa, director técnico del Comité Organizador de los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe ‘Santo Domingo 2026’; y Eddy González, director técnico del Inefi.

En la secretaría general del Comité Organizador fue instalado el licenciado Elisandro Pérez, asesor financiero del Consejo Nacional de Fronteras.

Los demás miembros del Comité son el arquitecto Reymundo Gantier, quien fungirá como tesorero; el presidente de la Federación de Pesas, William Ozuna, es el director general y Maritza Ortiz como directora técnica del certamen.

Mientras que Yuderqui Contreras, ex miembro de la selección nacional de pesas, integra el comité en calidad de miembro.

Las palabras de bienvenida las pronunció el licenciado Willian Ozuna, quien precisó que “Con este evento queremos encender la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para que con ello se reanimen nuestras federaciones, nuestros atletas, los entrenadores y cada uno de nosotros pues se realiza el espíritu de los pueblos centroamericanos y caribeños”, expresó.

Garibaldi Bautista y Franklin de la Mota, quienes también hicieron uso de la palabra, resaltaron el trabajo que continuamente realiza el personal de la Federación de Pesas.

“Quiero felicitarlos porque estamos arrancando con esta federación, con este evento, y otras federaciones más van a hacer otro tipo de eventos, pero pesas siempre va a la vanguardia, van levantando más pesados y están haciendo un buen levantamiento”, afirmó De la Mota.

De su lado, Bautista indicó que “en nombre del Comité Olímpico Dominicano, felicito a la Federación Dominicana de Pesas, porque está haciendo lo que debemos estar haciendo todos los federales: preparar a nuestros atletas para el principal compromiso deportivo de nuestro país, que se celebrará el próximo año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó el jefe del olimpismo dominicano.

El campeonato de halterofilia será un evento oficial de prueba de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los atletas participantes buscarán sumar puntos de cara a la clasificación a los Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en la capital de República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año